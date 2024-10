Until Dawn Remake gefloppt? Sogar Concord hatte bessere Spielerzahlen

Das Remake zu Until Dawn kommt leider nicht ganz so gut bei Spielern und Kritikern an. Mit einem Vollpreis von 70 Euro erhaltet ihr ein überarbeitetes Until Dawn mit neuen Szenen und besserer Grafik auf der Unreal Engine 5. Leider konnte das Slasher-Horror-Erlebnis bisher nicht so sehr überzeugen.

Horror-Remake mit gruseligen Spielerzahlen

Am 4. Oktober erschien Until Dawn Remake auf PlayStation 5 und PC. Entwickler Ballistic Moon hat das kultige Grusel-Game für die neue Generation fit gemacht. Der erweiterte und aufgemotzte Titel scheint jedoch nicht so gut anzukommen wie erhofft.

Die Wertungen sind bisher noch in einem soliden Rahmen. Auf Metacritic erhält Until Dawn bisher nicht optimale, aber auch nicht katastrophale 71 Punkte, auf Steam haben die Spieler den Titel mit 72 Prozent positiven Rezensionen bewertet. Hier herrscht zumindest Einigkeit. Das Spiel ist okay.

Was in den Rezensionen allerdings nicht ersichtlich ist, sind die Spielerzahlen. Auf Steam erreichte Until Dawn maximal 2.607 gleichzeitige Spieler. Das sind wirklich traurige Zahlen. Auch auf der PlayStation 5 enttäuscht das Remake auf ganzer Linie.

Until Dawn schneidet auf der PS5 sogar schlechter ab als der Helden-Shooter Concord, der sich als hoffnungsloser Flop herausstellte und sogar nach zwei Wochen eingestellt wurde. Tja, und Until Dawn hat nochmal 28 Prozent weniger Spieler als dieses kürzliche Desaster von einem Launch.

Von diesen Zahlen berichtet TrueTrophies. Leider teilt die Seite keine absoluten Zahlen. Für Until Dawn dürfte das allerdings eher von Vorteil sein. Im Vergleich dazu hatte The Last of Us Part 2 98,5 Prozent mehr Spieler und Astro Bot 95,5 Prozent mehr Spieler als Until Dawn.

Woran könnte es liegen, dass das Horror-Remake so schlecht abschneidet? Abgesehen davon, dass der Titel nicht billig ist, sich möglicherweise ein Remake-Frust bei den Spielern einschleicht, gab es auch nicht allzu viel Marketing-Rummel rund um Until Dawn. Und Silent Hill 2 könnte die Grusel-Gourmets bereits gesättigt haben.