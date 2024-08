Until Dawn: Kostspieliges Remake - Soll zum Vollpreis angeboten werden

Vergangene Woche hatte Sony ein Release-Datum für das Remake von Until Dawn bekannt gegeben, aber nichts zum Preis mitgeteilt.

Dieser soll angeblich bei 70 Euro liegen.

Vorbestellungen ab dieser Woche möglich

Das gibt jedenfalls der zuverlässige Leaker billbil-kun auf Dealabs an.

Auf jeden Fall ein ordentlicher Preis für das PS5-Remake des PS4-Originals, wenngleich es viele Verbesserungen gibt. Unter anderem basiert das Remake etwa auf der Unreal Engine 5.

Hinzu kommt, dass ihr das Original ja weiterhin kaufen könnt und das mittlerweile zu einem recht günstigen Preis.

Sind die technischen Verbesserungen diesen Aufpreis wert? Was haltet ihr davon?

Offiziell ist der Preis noch nicht bekannt. Das dürfte sich aber spätestens am 21. August 2024 ändern, denn an diesem Tag sollen die Vorbestellungen starten. Until Dawn erscheint dann am 4. Oktober 2024 für PlayStation 5 und PC.