Until Dawn: Der Film löst das Problem mit den Entscheidungen durch einen Ansatz, der mich an Deathloop erinnert: Stirb ein Teenie, muss er erneut durch die Hölle

Der Film zu Until Dawn wird nicht interaktiv. Ihr trefft keine Entscheidungen, sondern sitzt gemütlich im Heim- oder Kinosessel, schlürft euer Lieblingsgetränk und klemmt euch im besten Fall noch eine große Tüte Popcorn unter den Arm. Der Film zu Until Dawn berieselt euch dann mit einer völlig neuen Geschichte, die nur lose mit den Geschehnissen und Charakteren aus dem Spiel zusammenhängt.

Until Dawn Remake Genre: Survival-Horror

Plattform: PC, PS5

Release: 4. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: Ballistic Moon / PlayStation

Keine Entscheidungen, aber neue Chancen

In einem von Sony veröffentlichten Trailer spricht David F. Sandberg, Filmregisseur von Until Dawn, direkt zum Publikum und gibt ein paar interessante Details zum Projekt preis. Am brennendsten interessiert die Fans des Spiels sicherlich, wie das Filmteam das Problem mit den vielen Erzählsträngen löst. Sandberg erklärt, dass das Spiel ebenfalls eine Mechanik gibt, die den Protagonisten eine zweite Chance ermöglicht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Eines der kreativen Dinge, die das Spiel gemacht hat, ist, dass die Leute verschiedene Entscheidungen treffen und auf verschiedene Arten sterben", sagt er. "Im Film gibt es diese Mechanik, bei der alles von vorn beginnt und man es noch einmal versuchen kann."

Das klingt beinahe wie eine Spielmechanik, was also bedeutet das genau für den Film? Zum Glück geht Sandberg näher auf dieses Detail ein. "Jedes Mal, wenn sie ins Leben zurückkehren, ist es, als ob sie sich in einem neuen Horrorgenre befinden. Um zu überleben, müssen sie es bis zum Morgengrauen schaffen."

Autor und Produzent Gary Dauberman sagt im Trailer, dass er den Spielern eine neue Erfahrung bieten wollte. Etwas, das sie so im Spiel noch nicht gesehen hatten. Im Trailer sehen wir abseits der interessanten Erklärungen auch einige der Teenager, die in diesem Film mit Sicherheit keine schöne Zeit haben werden. Eine Sanduhr, die an einem unheilvoll tickenden Apparat hängt, zeigt scheinbar die Zeit bis zur Morgendämmerung an, bei der das Grauen entweder verschwindet, oder, wie von Sandberg erklärt, in einem neuen Genre wiederholen wird.

Am 25. April 2025 soll die Adaption in den Kinos starten.