Until Dawn unspielbar? Dieses Update soll das Remake endlich retten

Until Dawn hat nicht gerade einen Traum-Launch hinter sich. Das Remake des Horror-Survival-Spiels ist wie verflucht. Bugs und technische Schwierigkeiten überschatten das kultige Horrorerlebnis seit dem Release am 4. Oktober 2024. Es war daher abzusehen, dass ein erstes Update nicht mehr weit sein kann.

Bewahrt Update 1.05 Until Dawn vor dem Untergang?

Ballistic Moon und Sony sind für das Remake von Until Dawn verantwortlich, das Anfang des Monats für PC und PlayStation 5 erschien. Leider lief der Launch nicht ganz reibungslos. Spieler klagten über ein Horror-Erlebnis - aber leider nicht auf die gute Art. Egal, ob Abstürze, schwarze Bildschirme oder Ausfälle einzelner Frames, Spieler beider Plattformen konnten nicht in Gruselstimmung kommen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

An Entwickler und Publisher sind diese Probleme natürlich nicht vorbeigegangen und so veröffentlichen sie Patch 1.05, der die technischen Probleme angehen und das Spielerlebnis verbessern soll. Sonderlich groß ist das Update nicht, trotzdem soll es einige Bugfixes bieten. Abstürze, Framefehler und andere Probleme sowie ein Fehler, der beim Anschauen eines Briefes in Kapitel 1 auftritt, können als gelöst betrachtet werden.

Sicherlich ist Update 1.05 nicht der letzte Bugfix seiner Art, sollte aber für Verbesserung sorgen und die Gemüter die Gemüter der Fans etwas beruhigen.

In den Patch-Notizen gibt es bereits eine Liste an Problemen, die Ballistic Moon und Sony mit dem aktullen Update nicht angegangen sind, diese aber im Hinterkopf haben. Login-Probleme, Probleme mit DLSS und Anti-Aliasing, Probleme im Zusammenhang mit Anti-Virus-Programmen, voller HDR-Support auch ohne Fullscreen-Modus, eine von Upscalern unabhängige Frame-Generation und vieles mehr.

Hier sind alle Änderungen und Bugfixes, die bereits jetzt dank Update 1.05 live sind: