Until Dawns PC-Anforderungen: Extra DualSense-Support lässt euch Herzschläge spüren

In weniger als einem Monat erscheint Until Dawn auf PC und PS5. Was euer Computer leisten muss, damit ihr ohne Probleme in das Horror-Survival-Spiel starten könnt, hat Ballistic Moon die Systemanforderungen bereitgestellt.

Until Dawn: Das sind die PC-Anforderungen

Damit ihr vor dem Kauf wisst, ob euer PC Until Dawn packt, haben wir euch die Systemanforderungen zusammengefasst:

Ihr braucht für 720p und 30 FPS mindestens einen Intel Core i7 4790K oder AMD Ryzen 5 1500X, eine NVIDIA GeForce GTX 1660 oder Radeon RX 470, 8 GB RAM und 70 GB freien Festplattenspeicher.

Für mittlere Einstellungen, also 1080p und 60 FPS benötigt ihr mindestens einen Intel Core i5 8600 oder AMD Ryzen 7 2700X, eine NVIDIA GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 6600XT, 16 GB RAM und 70 GB Festplattenspeicher.

Wer mit 1440p und 60 FPS oder 4K-Auflösung und 30 FPS spielen will, sollte einen Intel Core i5 8600 oder AMD Ryzen 7 2700X, eine NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT, 16 GB RAM sowie 70 GB Speicherplatz auf einer NVMe-SSD mitbringen.

In 4K und mit 60 FPS zocken könnt ihr Until Dawn nur mit mindestens einem Intel Core i7 11700K oder AMD Ryzen 7 5800X3D, einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti oder AMD Radeon RX 6900XT, 16 GB RAM sowie die 70 GB Speicher auf einer NVMe-SSD.

Zusätzlich bestätigt Ballistic Moon Support für den DualSense-Controller am PC. Durch das haptische Feedback könnt ihr den Herzschlag der Charaktere spüren, die adaptiven Trigger kommen beim Abschuss von Waffen zum Einsatz. Until Dawn unterstützt außerdem die Wiedergabe auf Ultrawide-Monitoren.