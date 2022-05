V Rising Iron: Eisen finden und Eisenbarren herstellen – so geht’s

Eisen in V Rising ist eine der wertvollsten Ressourcen, die ihr als Vampir benötigt, um bessere Ausrüstung, Waffen und Burg-Upgrades herzustellen. Ihr könnt zwar mit Glück Eisenerz in goldenen Truhen finden oder von Gegnern looten, doch das deckt euren hohen Bedarf nicht im Geringsten. Folglich müsst ihr euch aufmachen und aktiv Eisenerz abbauen. Das ist in der Theorie ganz einfach, da es einen Ort mit besonders viel Eisen gibt, allerdings solltet ihr dort nur mit der entsprechenden Ausrüstung aufkreuzen. Nachfolgend zeigen wir euch, wo ihr in V Rising Eisenerz finden könnt, welches Werkzeug ihr zum Abbauen benötigt und wie ihr Eisenbarren herstellt.

Iron Ore Locations: Alle Fundorte von Eisenerz auf der V Rising Map Eisenerz ist relativ selten in V Rising zu finden. Bislang gibt es nur 58 Eisenerz-Vorkommen auf der gesamten Karte – 55 davon im Dunley Ackerland (Dunley Farmlands) sowie 3 im Verfluchten Wald (Cursed Forest). Falls ihr euch also noch im Startgebiet des Farbane Wald aufhaltet und Iron Ore auftreiben sollt, müsst ihr euch ein gutes Stück weiter in den Norden der Map begeben. Stellt aber sicher, dass ihr die dafür nötige Ausrüstung habt, denn die Gegner in diesem Gebiet sind deutlich stärker. Auf der nachfolgenden Karte haben wir euch einmal alle Fundorte von Eisenerz in V Rising markiert. Karte mit allen Fundorten von Eisenerz in V Rising.

Der beste Ort zum Eisen farmen in V Rising: die Heimgesuchte Eisenmine Wenn ihr einen Blick auf die Karte oben werft, seht ihr, dass mittig am südlichen Rand des Dunley Ackerlands extrem viele Vorkommen von Eisenerz zu finden sind (48 Stück). Das kommt nicht von ungefähr, denn dieser Ort ist als "Heimgesuchte Eisenmine" (Haunted Iron Mine) bekannt. Der Name ist hier Programm. Das schließt sowohl gigantische Vorkommen an Eisenerz sowie zahlreiche Gegner ein, die die Mine heimsuchen. V Rising: Karte mit allen Fundorten von Eisenerz in der Heimgesuchten Mine Bedeutet: Die Gegend und die Mine zählen zu den Tier 2 Gebieten von V Rising und beherbergt Feinde – vorwiegend Skelette und Humanoide, die sich gegenseitig die Mine abnehmen wollen -, die alle ein Level von mindestens 30 bis 35 haben. Es gibt aber auch noch deutlich höherstufige Gegner in der Mine, wie den Stufe 52 Boss "Meredith, die brillante Bogenschützin", der im zentralen Teil der Mine herumläuft, oder den Stufe 49 Skelett-Kommandanten, der weit hinten im Süden der Mine herumlungert. In der Heimgesuchten Mine gibt es mit Abstand das meiste Eisenerz in V Rising zu holen, ist aber nicht ganz ungefährlich. Es ist daher ratsam, dass ihr die Eisenmine erst besucht, wenn eure Ausrüstungsstufe eine entsprechende Stufe hat (etwas um Stufe 40). Noch besser ist es, wenn ihr der Mine nicht allein, sondern mit etwas Gefolgschaft (Clan) aufkreuzt, dann könnt ihr auch ein paar Stufen darunter sein. Wenn ihr vorsichtig vorgeht, könnt ihr die schwierigeren Gegner leicht auslassen und euch die Taschen im wahrsten Sinne des Wortes mit Eisenerz "vollstopfen". Es gibt übrigens nicht nur Eisenerz-Vorkommen in der Mine, sondern auch gelegentlich auch etwas Eisen in den Kisten.

Das richtige Werkzeug zum Eisenerz abbauen und wie ihr es bekommt Ihr braucht mindestens die Gnadenlose Kupferkeule, um Eisenerz in V Rising abzubauen. Iron Ore gehört zu den hochwertigsten Ressourcen im Spiel und benötigt ein dementsprechendes Werkzeug, um es abzubauen. Bedeutet im Klartext: Ihr benötigt mindestens eine der "Gnadenlosen Kupferwaffen" (oder etwas Besseres). Im Optimalfall ist das die Gnadenlose Kupferkeule, da sie 25 % extra Schaden an Mineralien anrichtet. Gnadenlose Kupferwaffen sind die aufgewertete Version der normalen Kupferwaffen und entsprechenden der Rüstungsstufe 12. Die Rezepte für diese Waffen gibt es entweder als zufällige Beute von Gegnern oder ihr könnt sie am Forschungstisch erforschen, indem ihr selbigen mit jeder Menge Papier füttert und auf das richtige Ergebnis hofft.