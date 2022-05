V Rising: Interactive Map – Mit diesen Karten findet ihr alles

Die große Welt von V Rising ist vollgestopft mit Tieren, freundlichen und unfreundlichen Menschen, versteckten Truhen, Vampir-Fähigkeiten, Portalen, Höhlen und zig verschiedenen Ressourcen, die ihr allesamt früher oder später benötigt, um euren Blutsauger wieder zurück an die Spitze der Macht zu verhelfen. V Rising hilft euch zwar dabei und sagt euch, welche Aufgabe ihr als Nächstes lösen sollt, allerdings verschweigt es euch in der Regel, wo ihr die dafür benötigten Materialien findet. Genau an dieser Stelle kommen interaktive Maps für V Rising ins Spiel. Sie zeigen euch nicht nur, wie die Karte im aufgedeckten Zustand aussieht, sondern verraten euch auch im Detail, wo ihr welche Materialien und Objekte finden könnt. Wir haben uns einmal umgesehen und stellen euch nachfolgend die unserer Meinung nach besten "V Rising Interactive Maps" vor.

V Rising: Interactive Map Inhalt: