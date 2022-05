V Rising: Leder herstellen und Gerberei freischalten – so geht’s

Leder in V Rising gehört nach den Knochen zu den ersten Ressourcen, die ihr als Vampir in rauen Mengen benötigt, um euer Schloss auszubauen und euch bessere Leder-Rüstungen herzustellen. Leder ist zwar nicht selten, allerdings sagt euch das Spiel nicht wirklich, wie ihr an das Material herankommt. Genau das übernehmen wir nachfolgend. Wir verraten euch, wie ihr das Rezept für die Lederherstellung und die benötigte Gerberei freischaltet, wie ihr Leder herstellt und an welchen Orten ihr besonders viele Tierhäute für Leder farmen könnt.

V Rising: Leder herstellen und Gerberei freischalten Inhalt:

Gerberei und Rezept für Lederherstellung freischalten Um Leder in der V Rising herzustellen, benötigt ihr aus Ausgangsmaterial zahlreiche Tierhäute. Selbige könnt ihr von Beginn an sammeln, wenn ihr Tiere tötet – je höher die Stufe, desto mehr Leder gibt es. Allerdings könnt ihr erst etwas später damit anfangen, die gesammelten Tierhäute zu Leder zu verarbeiten – nämlich dann, wenn ihr die Gerberei in eurem Schloss errichtet und die Rezepte für die Lederherstellung freigeschaltet habt. Die Voraussetzungen für den Blueprint für die Gerberei sowie das Rezept für die Herstellung von Leder schafft ihr bereits bei der recht frühen Hauptaufgabe "Blutjagd", bei der ihr einen "Blutaltar" in eurer Burg errichten sollt. Allerdings werdet ihr Leder wohl erst etwas später gezielt suchen, wenn ihr für die Hauptaufgabe "Ausbau meiner Domäne" das "Schlossherz aufwerten sollt", wofür 12 Leder benötigt werden. Verfolgt "Keeley den Frostbogenschützen" am Blutaltar, um das Rezept für die Gerberei und Herstellung von Leder in V Rising freizuschalten. Die Rezepte für die Gerberei, Lederherstellung und ein paar Leder-Ausrüstungsgegenstände erhaltet ihr als Belohnung, wenn ihr "Keely den Frostbogenschützen" besiegt und ihr Blut extrahiert. Die Dame ist der zweite V-Blutträger, den ihr beim Blutaltar verfolgen könnt. Keely hat Stufe 20, verschießt Frostpfeile und ist im "Banditen-Trapper-Camp" im Nordosten des Farbane Wald zu finden. Neben den Leder-Rezepten bekommt ihr übrigens auch gleich noch die Fähigkeit / Kraft "Frostfeldermaus", wenn ihr Keely besiegt. V Rising: Keeley den Frostbogenschützen findet ihr im "Banditen-Trapper-Camp" im Nordosten des Farbane Wald. Habt ihr Keely umgelegt und das Rezept für die Gerberei erhalten, könnt ihr in euer Schloss zurückkehren und das Gebäude errichten. Ihr findet es im Baumenü (Taste B) unter "Veredelung". Ihr benötigt 8 Bretter aus dem Sägewerk sowie 160 Tierhäute, um die Gerberei zu errichten.