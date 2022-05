V Rising: Schnellreise - So kommt ihr schnell durch die Welt

Auch in V Rising hat Entwickler Stunlock Studios eine Funktion zur Schnellreise eingebaut. Dafür braucht ihr das sogenannte Vampire Waygate, eine besondere Struktur, die euch sofort über die Karte teleportiert.

Ganz so einfach ist es dann aber nicht. Wie die Schnellreise in V Rising funktioniert, zeigt euch unser Guide.

Wie funktioniert die Schnellreise in V Rising?

Die Schnellreise in V Rising funktioniert über ein Vampire Waygate. Mit einer solchen Struktur könnt ihr überall in der Welt interagieren, um euch auf diese Art zu einem anderen Waygate in der Spielwelt teleportieren zu lassen.

Es gibt aber eine große Einschränkung: Die Nutzung eines Waygates ist nicht möglich, wenn ihr Rohstoffe oder Items bei euch tragt, die nicht als Ausrüstung oder Verbrauchsgegenstand zählen. Ihr müsst also Holze, Steine, Leder und ähnliche Dinge aus eurem Inventar entfernen, bevor sich die Schnellreise per Waygate verwenden lässt.

Die Schnellreise befördert euch flott durch die Spielwelt von V Rising.

Wie baue ich ein Vampire Waygate in V Rising?

In den meisten Regionen von Vardoran in V Rising findet ihr drei, vielleicht vier Vampire Waygates. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel eure eigenen Vampire Waygates zu bauen.

Eine Voraussetzung dafür ist, dass ihr den Level-34-Boss Polora the Feywalker besiegt. Ihr findet sie in Gleaming Meadows im äußersten Westen der Farbane Woods, knapp unterhalb der Silverlight Hills. Besiegt ihr sie erhaltet ihr die Möglichkeit, Waygates zu bauen.

Zum Bau eines Vampire Waygates benötigt ihr folgende Rohstoffe:

200x Blood Essence

20x Plank

20x Copper Ingot

10x Gem Dust

Ein von euch erstelltes Vampire Waygate funktioniert auf die gleiche Art wie bereits vorhandene. Ihr könnt zu allen anderen Waygates in V Rising reisen. Euer persönliches Waygate ist aber ausschließlich von euch selbst und nicht von anderen Spielern oder Spielerinnen nutzbar.

