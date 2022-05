V Rising: Schriftrollen finden und herstellen leicht gemacht

Auch ein Vampir in V Rising benötigt Papierkram. Vielleicht nicht für die Steuererklärung, aber um seine Forschungen voranzubringen. Wie ihr Schriftrollen finden und herstellen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Schriftrollen sind eine wichtige Ressource, die über zwei verschiedene Wege in eure Hände gelangen können. Ihr könnt sie entweder selbst mit einer speziellen Papierpresse herstellen oder ihr knöpft die Schriftrollen euren menschlichen Gegnern ab.

Hier findet ihr Schriftrollen in V Rising

Schriftrollen könnt ihr in der offenen Spielwelt von V Rising finden und einsammeln. Banditen und andere menschliche Gegner tragen hin und wieder das gute Papier mit sich. Habt ihr diese Gegner getötet, lassen sie die Schriftrolle fallen. So könnt ihr sie ganz einfach einsammeln und mit in euren Unterschlupf bringen. Auch in Truhen, Fässern und anderen Behältern könnt ihr die Papierrollen finden.

Das ist zwar eine günstige, aber auch zeitaufwändige Methode, um an die Schriftrollen zu kommen. Besonders am Anfang des Spiels lohnt es sich auf diese Methode zurückzugreifen, da V Rising es euch nicht gerade leicht macht die Herstellung für Schriftrollen freizuschalten.

Ein gebildeter Vampir braucht Papier und Schriftrollen.

Wenn ihr möglichst viele Schriftrollen einsacken wollt, solltet ihr einen Blick auf die Karte eures Servers werfen. Dort seht ihr, in welchen Gebieten es welche Rohstoffe zu finden gibt. Das gilt natürlich nur für alle Orte, die ihr bereits entdeckt habt.

So stellt ihr Schriftrollen mit einer Papierpresse her

Statt des Nachts umherzuwandeln und Lager zu plündern, könnt ihr eure Schriftrollen auch in eurer Burg herstellen. Dazu benötigt ihr eine Papierpresse.

Um ein solches Gerät zu erhalten, müsst ihr Nicholaus den Gefallenen töten - einen Boss der Stufe 37. Er lässt eine Studie fallen, mit der ihr die Papierpresse ähnlich wie euren Forschungstisch freischalten könnt. Dazu benötigt ihr unter anderem 75 Schriftrollen, die ihr euch wohl oder übel bei menschlichen Feinden sammeln müsst.

Bis ihr bei den Schriftrollen auf DIY setzen könnt, müsst ihr insgesamt zwei Bosse besiegen.

Für die Herstellung von Schriftrollen ist allerdings das Töten von V-Blood-Boss Frostmaw nötig, der mit Level 56 eine Hürde für Spieler mit niedrigeren Leveln darstellt. Danach könnt ihr dann endlich Schriftrollen gemütlich im düsteren Schloss herstellen. Hier seht ihr die nötigen Materialien für eine Schriftrolle:

12 Edelsteinstaub

4 Papier

Papier findet ihr entweder in der Spielwelt oder stellt es in der Presse mit vier Pflanzenfasern und zwölf Sägespäne her. Edelstenstaub ist etwas seltener. Ihr erhaltet ihn beim Abbau von Gestein oder im Tausch gegen Edelsteine wie Saphir, Rubin und Amethyst.

Damit euch die Papierpresse lange erhalten bleibt, benötigt sie wie alle Maschinen im Schloss einen ständigen Vorrat an Blutessenzen. Stellt ihr den roten Kraftstoff bereit, könnt ihr die Presse nutzen, um Papier oder Schriftrollen herzustellen.

Mehr Tipps zu V Rising: