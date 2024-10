Valerion VisionMaster Max jetzt auf Kickstarter - Ein Beamer für 2000 Euro, der es mit den Großen aufnehmen will

Auf der IFA dieses Jahr durfte ich etwas bewundern, was offen gestanden beeindruckender und nützlicher war als das komische Hologramm am Eingang. Während bei diesem der praktische Nutzen wohl noch ein paar Jahre weg sein dürfte (oder nie wirklich kommt), zeigte Valerion, ein Beamer-Bauer aus China, in einem gar nicht so kleinen Kino seinen neuesten Beamer.

Das an sich wäre jetzt nicht so spannend. Das 300" große Bild war farbstark, lebendig und in 4K hoch genug aufgelöst, um schön die Details irgendeines aktuellen Hollywood-Streifens zu zeigen. Nichts, was man so oder ähnlich nicht vorher gesehen hatte. Sicher, ich saß schon in echten Kinos, die gefühlt die Hälfte der Leinwand boten und die Hälfte der Bildqualität, aber dafür die vielfache Klebrigkeit auf dem Fußboden, aber dann wiederum gibt es wirklich gute Luxus-Beamer, die auch größere Kinos in einen echten Konkurrenzkampf schicken. Aber wer will sich schon so ein Monster zu Hause wirklich an die Decke hängen. Oder vielmehr: wer kann das wirklich, sowohl finanziell als auch von der Logistik.

Das Beeindruckende an der Präsentation war, dass dies eben kein 8000-Euro Beamer war, der dieses Bild zeigte, sondern ein kleiner Kubus, an dem ich auf dem Weg in den Vorführraum etwas achtlos vorbeiging. Sah halt aus wie die meisten Lifestyle-Kubus-Beamer. Die haben mittlerweile eine solide Qualität, für das Geld, das sie kosten, aber sind nicht mit dem vergleichbar, was ich da in dem Präsentations-Kino sah. Das sich eben wie ein echtes Kino anfühlte.

Kann stehen oder unter die Decke: Valerion VisionMaster Max

Der kleine Kasten nennt sich Valerion VisionMaster Max und kostet nicht 8000 Euro, sondern aktuell auf Kickstarter in der größten VisionMaster Max Version 2200 Dollar oder knapp 2100 Euro. Kaum mehr als die üblichen Heimbeamer, viel größer ist er auch nicht, ein wenig Design hat er abbekommen und die Werte lesen sich beeindruckend, aber sie in Aktion zu sehen, war ziemlich überzeugend. Auch an Gaming wurde gedacht: Die Latenz soll um die 3 Millisekunden liegen und für PC-Spieler werden 21:9 und 32:9 unterstützt. HDR, Dolby Vision, das Übliche ist natürlich auch alles mit dabei. Mit 3000 ISO Lumen und einem Kontrast von 15.000:1 sah das Bild, dann in deutlich kleiner, etwa 100", auch bei Helligkeit in der gut ausgeleuchteten Messehalle anständig aus. Mindestens auf dem Niveau des deutlich teureren Laser-Projektors den ich kürzlich testete. Ich nahm an, dass wenigstens die Kühlung vor sich hinjaulen würde, aber so gut es in der lauten Halle ging, hielt ich das Ohr ran und es schien jetzt nicht lauter als diese Geräte halt so sind.

Der Kickstarter ist natürlich kein echter Kickstarter. Das Gerät ist gebaut und fertig, das Minimalziel lag auch nur bei 45.000 Euro, dafür baut man so einen Beamer nicht von Grund auf. Vielmehr ist es ein Marketing-Ding mit angeschlossenem Sonderangebot. Später soll der VisionMaster Max 4000 Dollar kosten, jetzt eben nur 2200. Ob es dann später nur 3000 Dollar Straßenpreis sein werden, ich würde sagen wahrscheinlich, aber der aktuelle Preis für 2200 ist wahrscheinlich wirklich für ein ganzes Weilchen günstig. Ausgeliefert soll Mai 2025 werden, das ist natürlich frustrierend, aber es ist ein Angebot, das ich ausgehend von dem, was live gezeigt wurde, durchaus reizvoll finde.

Etwas günstiger mit 2100 Dollar ist der VisionMaster Pro 2 ohne dynamische Iris und ohne vertikale Linsenverschiebung. Für 1500 Dollar gibt es den Plus 2 und für 1200 den Plus. Diese haben deutlich geringere Helligkeit und Kontrast, sind vom Design und den restlichen Features aber scheinbar vergleichbar. Diese habe ich aber nicht in Aktion gesehen.

Features Valerion VisionMaster Max: