Valkyrie Elysium: Das Release ist bereits im September 2022

Square Enix veröffentlichte endlich einen längeren Trailer zu Valkyrie Elysium. Das Echtzeit-Kampfsystem bietet nicht nur eine Reihe an neuen Möglichkeiten, sondern auch die Beschwörung der bekannten Einherier. Von diesen sind bereits die zwei gefallenen Krieger Eygon und Cypher bekannt. Der neuste Eintrag in der Valkyrie-Serie erscheint am 29. September 2022 für PS5 und PS4 und am 11. November 2022 für Steam.

Der Soundtrack zum Spiel wird vonkomponiert, der bereits an früheren Spielen der Reihe mitarbeitete. Außerdem wird das Spiel, in dem alles Anfingder PlayStation Digital Deluxe Edition beigefügt sein. Hierbei wird es sich um einen Port der PSP-Version handeln. Vorbestellungen sind ab sofort möglich