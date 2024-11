Valorant: Die Ghost wird auf dem Finale des Red Bull Home Ground zum Highlight

Klar, schöne Schüsse in Valorant mit der Operator oder das perfekte Phantom-Spray sind schon ein Fest für die Augen. Besonders einprägsam waren auf dem Finale des Red Bull Home Ground in Berlin allerdings die grandiosen Plays mit der Ghost, einer kleinen Pistole, die Spieler von Riot Games' Shooter normalerweise nur in den ersten Runden spielen oder wenn sie eine Runde besonders sparsam sein müssen.

OXY raubt uns mit seinen Ghost-Plays den Atem

Obwohl T1 den Sieg letztendlich holen konnte, stach für mich der Spieler OXY von Cloud 9 besonders heraus. Die meisten coolen Ghost-Plays stammen von ihm. Im ersten Match schafft er als Jett in der ersten Angreiferrunde vier Kills, zwei davon mit nur 5 Leben. Der Applaus des Publikums ist ihm hier gewiss. Ich meine, das ist fast ein Ace mit einer Pistole und mit so gut wie keinen Leben.

OXY benutzt sogar meinen Lieblings-Vandal-Skin!

Im zweiten Match schafft es Sylvan dann für T1 drei wunderschöne Ghost-Kills mit Astra zu holen. Mit atemberaubender Geschwindigkeit tötet er den ersten Gegner auf Pearl, dreht sich direkt um 180 Grad um, schießt den zweiten Feind nieder, dreht sich zurück und tötet einen dritten. Das alles passiert in wenigen Sekunden und bringt die gesamte Halle zum Jubeln.

Die dritte Runde zeigt dann wieder OXY, dass die Ghost einfach eine klasse Waffe für den Start ist. Als Verteidiger holt er mit Raze vier Gegner, als diese Versuchen A zu pushen. Auch sonst liefert OXY in diesem Finale wirklich ab. Am Ende reicht es jedoch nicht, um sich gegen T1 zu behaupten. Nach vier Spielen steht der Sieger des Best-of-5 fest und die Zuschauer in der Arena Berlin feiern den neuen Champion des Off-Season-Turniers.

Dennoch zeigt dieses Spiel, was ich schon immer geahnt habe: Die Ghost ist einfach die beste Startwaffe. Zumindest fühle ich mich mit dieser Pistole extrem wohl. Ihr könnt mit ihr angenehm präzise schießen - das schaffe ich mit der Classic nie. Natürlich muss hier jeder Spieler abwägen, ob die 500 Gold es am Anfang wert sind. Wenn ich Sage spiele, muss ich mir immer überlegen, ob ich die Mauer oder die bessere Pistole kaufen will.

Nachdem ich OXY live spielen sah, will ich am liebsten nie wieder ohne meine kleine Lieblingswaffe in ein Match starten. Habt ihr einen Favoriten oder einen Geheimtipp? Ich denke, die Spectre wird zu Unrecht unterschätzt.

Neben dieser Erkenntnis konnte ich auf dem Red Bull Home Ground tolle Cosplays bewundern - der Chamber hat mich sehr beeindruckt! - und bei einem Switf-Play-Creator-Turnier Amar und Kuba auf der Bühne spielen sehen. Der Blick auf den großen Bildschirm war gut und die Kreativität der Fans auf den selbstbemalten Schildern war unübertroffen. Neben "OXY, ich will ein Kind von dir", gab es coole Memes aus Valorant und Nerf-Bitten an Riot Games.