Valorant: Eine Sense als Messer? Neue Waffen-Skins sind von Dämonen besessen

Valorant bringt eine neue Skin-Reihe heraus, die etwa den größten Kontrast zu Evori Dreamwings bietet, den man sich nur vorstellen kann. Nocturnum bietet Waffen, die von Dämonen besessen zu sein scheinen.

Valorant taucht die Welt mit der neuen Skin-Reihe in Dunkelheit

Nocturnum bringt Skins für Phantom, Classic, Bulldog, Marshal sowie einen Messer-Skin, der eine völlig neue Form bietet. Hierbei handelt es sich nämlich um einen Dolch, dass sich in eine Sense verwandeln kann.

Die restlichen Skins haben einen schlanken Totenschädel hinten auf der Waffe und sind im Original in einem rot-violetten Farbschema gehalten. Der Finisher taucht die Welt in Dunkelheit. Einen Shorts-Trailer findet ihr hier.

"Wir wollten einen Skin schaffen, der ein Gleichgewicht zwischen Terror und Schönheit hält. Am Finisher sieht man dieses Zusammenwirken wahrscheinlich am deutlichsten. Wenn das Nocturnum-Waffenritual abgeschlossen ist und der Finisher transformiert wird, sollen Spieler:innen spüren, dass sie in eine unheimliche und furchteinflößende, aber auch magische Welt gebracht werden", erklärt Laura Baltzer, Product Manager bei Valorant.

"Die Nahkampfwaffe nutzt diese magische Transformation auch, aber anders – sie lässt sich durch Inspizieren nach Belieben transformieren. Uns hat gefallen, dass die Skinreihe dadurch thematisch sehr passend und kompakt geworden ist. Das Erlebnis als Ganzes ist kraftvoll und magisch."

Am 29. august 2024 kann das neue Bundle gekauft werden. Einen Tag davor, am 28. August 2024, erscheint Episode 9 Akt II.