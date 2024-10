Valorant: Neue spielbare Erlebnisse? Was der Sprung auf die Unreal Engine 5 bedeutet

Entwickler Riot Games hat angekündigt, dass der kompetitive Taktik-Shooter von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 wechselt. Am Aussehen und der Performance des beliebten E-Sport-Titels wird sich durch das Upgrade nichts ändern - zumindest noch nicht. Welche Möglichkeiten in diesem Sprung auf die nächste UE-Generation stecken, deutet SVP und Head of Valorant Studios, Anna Donlan, an.

Valorant nutzt bald die Unreal Engine 5

Für euch wird dieser Umstieg also erst einmal nicht von großer Bedeutung sein, aber er könnte es in Zukunft werden, wenn man den Worten von Donlan Glauben schenkt. Der Sprung auf die Unreal Engine 5 ist für Valorant ein notwendiger Schritt, erklärt sie.

"Wir haben buchstäblich jede Unze von allem, was wir aus der UE 4 herausholen konnten, ausgequetscht, also machen wir jetzt den Schritt zur UE5, und das ist keine einfache Leistung, wenn dein Spiel ein Live-Service-Spiel ist, aber es ist notwendig. Dieses Upgrade wird das Aussehen oder die Leistung von Valorant nicht wesentlich verändern, zumindest nicht sofort."

Anna Donlon announced #VALORANT will be switching to Unreal Engine 5 👀! pic.twitter.com/WQlddIcJ9r — VALORANT Leaks & News (@VALORANTLeaksEN) October 2, 2024

Was die UE 5 in Zukunft für Riot Games bringen wird, ist der interessante Teil von Donlans Ankündigung. "Vielleicht arbeiten diese Entwickler an etwas, über das ich nicht sprechen kann, und vielleicht denken diese Entwickler über Möglichkeiten nach, das Val-Universum durch neue spielbare Erfahrungen zu erweitern", wirft sie in den Raum. Ganz theoretisch natürlich. Und mit einem ganz großen Augenzwinkern.

Im Detail geht sie nicht auf die neuen spielbaren Erfahrungen ein, an denen wohl gerade gearbeitet wird. Sorry, bei denen man munkelt, dass an ihnen gearbeitet wird.

So oder so ist Valorant aktuell extrem erfolgreich. Der Shooter erschien im Jahr 2020 und konnte letztes Jahr bereits 28 Millionen Spieler verzeichnen. Etwa 70 Prozent davon gehören zur Generation Z, also Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Ich darf mich ebenfalls zu dieser Mehrheit der Val-Spieler zählen. Gehört ihr da auch zu?