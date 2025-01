Valorant: Neuer Agent Tejo findet und vertreibt Feinde von eurem Spot

Entwickler Riot Games stellt frisch zum Beginn des neuen Jahres einen Agenten für Valorant vor, der in Akt 1 spielbar sein wird. Der erste Akt beginnt am 8. Januar 2025. Der Name des Neuzugangs? Tejo. Der neue Initiator kommt aus Kolumbien und bringt untypische Fähigkeiten mit, die es ihm erlauben, Feinde ganz ohne Flashes aus einem Spot zu verjagen. Werdet auch ihr eure Stellung verlassen oder könnt ihr dem zielgenauen Agenten etwas entgegensetzen?

Valorant Genre: Taktik-FPS

Plattform: PC, Xbox, PS5

Release: 2. Juni 2020

Entwickler / Publisher: Riot Games / Riot Games

Valorant erhält Verstärkung aus Kolumbien

Offenes Hemd, Sonnenbrille, Munitionsgürtel und eine lässige Pose. Tejo hat die Ruhe weg. Kein Wunder, denn er hat die Gegner immer im Blick und die Spots unter Kontrolle. Hier sind alle Fähigkeiten von Tejo erklärt:

Sonderzustellung: Mit Sonderzustellung wirft Tejo eine Haftgranate, die auf der ersten getroffenen Oberfläche kleben bleibt. Die Explosion betäubt alle Spieler im näheren Umkreis.

Tarndrohne: Diese Drohne kann von Tejo ausgesendet werden, um Gegner zu finden und zu unterdrücken. Dabei sendet die Tarndrohne einen Impuls aus. Ein nützliches Werkzeug, um die Positionen eurer Gegner aufzuspüren und euch für einen Vorteil für den Angriff zu verschaffen.

Gelenkte Salve: Bei dieser Fähigkeit rüstet Tejo ein AR-Zielsystem aus und kann bis zu zwei Ziele auf der Karte auswählen. Feuert er seine Rakten ab, landen diese automatisch auf den anvisierten Stellen und explodieren dort.

Der jüngste Tag: Mit seiner ultimativen Fähigkeit kann Tejo eine Anvisierungskarte für taktischen Beschuss ausrüsten. Hier wählt er zwei Punkte aus, zwischen denen dann eine Welle von Explosionen ausgelöst wird.

Zusätzlich zum neuen Agenten Tejo kommt auch eine neue Form von kosmetischen Gegenständen ins Spiel. Valorant führt "Flex" ein. Das ist kein neuer Ranked-Modus, nein, das sind Objekte, die ihr in der Hand halten und euch damit im Spiel ausdrücken könnt. Sie sind etwa wie Sprays, nur eben zum Anfassen. Auch eine neue Skinreihe namens "EX.O" wird in Akt 1 von Valorant eingeführt. Das Bundle enthält Skins für Vandal, Sheriff, Spectre und Outlaw sowie ein Katana.