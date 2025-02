Valve macht den Quellcode für Team Fortress 2 frei – Spieler können jetzt das Spiel nach Lust und Laune modifizieren – Valve bittet Modder, keinen Gewinn aus Community-Werken zu schlagen

Valve hat nun einen wichtigen Schritt gewagt. Sie haben den Quellcode von Team Fortress 2 veröffentlicht, damit Fans das Spiel nach Belieben modifizieren können, solange sie es nicht kommerziell nutzen. Diese Entscheidung könnte der Team Fortress 2-Community noch kreativere Projekte ermöglichen.

Team Fortress 2 Genre: Shooter

Plattform: PC, PS3, Xbox 360

Release: 10. Oktober 2007

Entwickler / Publisher: Valve/ Valve

Mods können über Steam veröffentlicht werden

Das Update über das Source SDK wurde veröffentlicht und bringt wohl große Veränderungen für Fans mit sich. Modder können nicht mehr nur kleine Änderungen durchführen, sondern auch komplette Spielkonvertierungen erstellen. Dadurch eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für die Community, die das Spiel nun in ihre eigene Richtung lenken kann. Neue Team Fortress 2-Mods können jetzt auch auf Steam veröffentlicht werden und erscheinen als eigenständige Spiele in der Bibliothek."TF2-Mods können im Steam Store veröffentlicht werden und erscheinen nach der Veröffentlichung als neue Spiele in der Steam-Spieleliste", schrieb Valve.

Darüber hinaus beinhaltet das Update weitere Verbesserungen, darunter eine 64-Bit-Unterstützung, ein skalierbares HUD/UI sowie Bugfixes für andere Multiplayer-Spiele auf der Source-Engine, darunter Counter-Strike: Source, Day of Defeat: Source und Half-Life 2: Deathmatch.

Keiner soll aus den Community-Werken Profit schlagen

Valve ist sich der Bedeutung der TF2-Community im Klaren, da viele Inhalte für das Spiel aus dem Steam Workshop stammen. Das Unternehmen möchte jedoch, dass Modder keine Inhalte erstellen, die auf Profitgewinnung aus Community-Werken abzielen."Die Spieler haben viel in ihre TF2-Inventare investiert, und die Teilnehmer des Steam-Workshops haben einen großen Teil dieser Inhalte erstellt", fügte Valve hinzu. "Die Mehrheit der Gegenstände im Spiel sind dank der harten Arbeit der TF2-Community entstanden."

"Um dies zu respektieren, bitten wir die TF2-Mod-Macher, diese Verbindung weiterhin zu respektieren und keine Mods zu erstellen, die den Zweck haben, von den Bemühungen der Workshop-Mitwirkenden zu profitieren."

Die Quellcode-Freigabe eröffnet viele neue Möglichkeiten für die TF2-Community und könnte das Spiel nun stark beeinflussen. Fans können so noch kreativer arbeiten, um eigene Versionen zu erschaffen und bestehende Inhalte weiterzuentwickeln.