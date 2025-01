Vampire Survivors erhält einen Live-Action-Film und das ist seltsam, denn sogar der Entwickler sagt, dass dem Spiel einfach die Story dafür fehlt

Bei den vielen Adaptionen von Videospielen muss man sich langsam fragen, welche Games sich überhaupt als Film oder Serie eignen und welche Spiele man einfach Spiele sein lassen sollte. Eine gute Voraussetzung ist schonmal eine komplexe Welt und eine mitreißende Handlung, wie etwa beim Horizon-Franchise. Mit der richtigen Herangehensweise können dann sicherlich auch simplere Konzepte zu lustigen und spannenden Geschichten ausgebaut werden. Hier denke ich etwa an die kommende Adaption zu Helldivers.

Vampire Survivors Genre: Roguelike

Plattform: PS5, PC, Xbox Series, Switch, Mobile

Release: 17. Dezember 2021

Entwickler / Publisher: Poncle / Poncle

Vampire Survivors kann alles werden - oder nichts

Bei Titeln, die sich bereits wie interaktive Filme spielen, sehen viele Fans keinen großen Mehrwert darin, diese zu verfilmen. Hier käme mir direkt Until Dawn in den Sinn. Mit dem Videospiel scheint der Film nicht mehr allzu viel gemein zu haben. Im April sehen wir ja, wie gut dieses Konzept aufgeht.

Und dann gibt es da noch die Kategorie "keine Handlung". Hier sortiert Entwickler Poncle sein Spiel sogar selbst ein. Vampire Survivors soll einen Live-Action-Film erhalten - aber mit welcher Geschichte? Im Grunde bewegt ihr euch als kleiner, pixeliger Charakter durch das ländliche Italien des Jahres 2021 und mäht vampirische Feinde nieder. Immer wieder. Und wieder.

Poncle gibt zu, dass es keine einfache Aufgabe ist, das Roguelike in einen Film zu verwandeln. In einem Beitrag auf Steam erklärt das Studio: "Wir arbeiten immer noch mit Story Kitchen an einem Live-Action-Film, respektieren alle Streiks und nehmen uns Zeit, um alles richtig zu machen."

"Wie bereits im letzten Jahr erwähnt, haben wir lieber gewartet, bis wir Partner gefunden haben, bei denen wir das richtige Gefühl hatten, vor allem, weil es gute Ideen, Kreativität und das nötige Wissen über das Spiel braucht, um aus VS etwas zu machen, das kein Videospiel ist - ein sehr schwieriger Balanceakt, um alles zu 100% richtig zu machen."

Danach noch ein kleiner Hinweis: "Denkt bitte daran, dass das Spiel keine Handlung hat (hat es nicht?), so dass niemand wirklich vorhersehen kann, wie ein Film über das Spiel sein wird, und das ist ein Teil dessen, was es so spannend macht."