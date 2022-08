Vampire Survivors: Neuer Patch bringt euch 2 neue Charaktere, eine Waffe und mehr

Das Warten auf Version 1.0 von Vampire Survivors geht weiter, heute gibt’s erst einmal Version 0.10.0.

Unter dem Namen "The Not One" bringt auch das neueste Update für das Spiel wieder mehrere neue Inhalte mit sich.

Das hat Update 0.10.0 zu bieten

Einerseits erhaltet ihr wieder zwei neue Achievements, ebenso gibt’s mit Cosmo Pavone und Big Trousers zwei neue Charaktere.

Im Menü kommt eine neue, geheime Option dazu und ihr könnt euch über ein neues Arcana und eine neue Waffe freuen.

Zu guter Letzt gibt’s die üblichen "kleineren Tweaks und Bugfixes", die normalerweise zu erwarten sind.

Wann Version 1.0 von Vampire Survivors nun kommt, ist aber weiterhin nicht bekannt. Vielleicht ja schon bald? Wir werden es hoffentlich demnächst erfahren.