Vampire Survivors: Patch bringt 2 neue Arcanas und mehr

Mit dem neuesten Update nähert sich Vampire Survivors der magischen Version 1.0.

Das neue Update trägt die Versionsnummer 0.9.0 und bringt ein paar neue Inhalte mit sich.

Neue Arcanas und mehr

In dem auf den Namen "The Flashy One" getauften Update stecken unter anderem vier neue Achievements sowie zwei neue Arcanas (Gemini und Twilight Requiem).

Zudem erwartet euch mit "Boss Rash" eine neue Challenge Stage und es gibt einen zusätzlichen Charakter.

Neben "kleineren Tweaks und Fixes" haben wir noch eine "versteckte Spielmechanik, die vielleicht weitere Geheimnisse freischaltet, wer weiß?"

Den Entwicklern zufolge erwartet euch in Boss Rash eine "überwältigende Anzahl" an zurückkehrenden Feinden und Bossen. Na dann viel Erfolg!