Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 wurde schon wieder verschoben! Darum dauert es diesmal länger

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 wurde ein weiteres Mal verschoben.

Nun soll das Spiel in der ersten Jahreshälfte 2025 veröffentlicht werden.

Mehr Feinschliff für das Spiel

Das Ganze nennt man eine "proaktive Entscheidung", um die Qualität des Spiels zu gewährleisten.

"Obwohl [Bloodlines 2] in einem so guten Zustand ist, dass wir unser geplantes Veröffentlichungsfenster hätten beibehalten können, haben Paradox und The Chinese Room gemeinsam beschlossen, dem Feinschliff Vorrang zu geben", heißt es.

Unter anderem will man noch weiter an der Story von Bloodlines 2 arbeiten, das doppelt so viele Enden bietet wie der Vorgänger.

Ein Release-Datum will man nennen, wenn man mit dem Zustand des Spiels wirklich zufrieden ist und zuversichtlich ist, es auch einhalten zu können.