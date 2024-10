Nach Entwicklungschaos bei Bloodlines 2: Paradox hat schon jetzt keine Lust auf ein Bloodlines 3

Noch ist Paradox' Rollenspiel Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 nicht erscheinen, doch schon jetzt erteilt das Unternehmen einem möglichen dritten Teil eine Absage.

Angesichts der zahlreichen Probleme, die die Entwicklung von Bloodlines 2 plagten, kommt das aber vermutlich nicht allzu überraschend.

An Bloodlines 3 darf sich ein anderer versuchen

"Es ist nicht unsere strategische Ausrichtung, diese Art von Spiel zu machen", sagt Paradox Interactives Deputy CEO Mattias Lilja im Gespräch mit PC Gamer.

"Wenn also Bloodlines 2, so Gott will, erfolgreich ist, wird Bloodlines 3 von jemand anderem entwickelt, der eine Lizenz von uns erhält. Ich würde sagen, das ist die strategische Art und Weise, wie das funktionieren würde. Es ist also immer noch ein Ausreißer von dem, was wir eigentlich tun sollten; wir kennen uns mit diesem Zeug nicht aus, also sollten wir es wahrscheinlich andere Leute machen lassen."

Ursprünglich wurde Bloodlines 2 im Jahr 2019 angekündigt, nachdem es bereits seit 2015 bei Hard Suit in der Entwicklung war. 2020 sollte es erscheinen, doch daraus wurde erst 2021, bevor es auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Danach übernahm das britische Entwicklerstudio The Chinese Room (Dear Esther, Everybody's Gone to the Rapture) die Entwicklung. Laut Lilja stand das Projekt kurz vor der Einstellung.

"Hätten wir nicht The Chinese Room gefunden und gesehen, was sie im Zuge ihrer frühen Arbeiten gemacht haben, wäre [die Einstellung] der nächste logische Schritt gewesen, weil wir so nicht weitermachen konnten."

Noch ist die Leidensgeschichte von Bloodlines 2 nicht zu Ende, denn im August wurde das Spiel auf 2025 verschoben, damit es mehr Feinschliff bekommen kann.

Bei Paradox hofft man aber darauf, dass es The Chinese Room gelingt, das Projekt zu einem guten Ende zu führen: "Es ist schon sehr lange in der Entwicklung, aber wir fangen an zu sehen, dass das Spiel etwas wird, was wir... wir denken, dass es ein World of Darkness-Erlebnis sein wird."

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr nach all den Problemen während der Entwicklung noch große Erwartungen an Bloodlines 2?