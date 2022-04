Verbesserte Xbox Series X? Microsoft arbeitet angeblich an einem neuen Chip für die Konsole

Berichten zufolge arbeitet Microsoft an verbesserten Chips für die Xbox Series X.

Von innen heraus besser machen

Das behauptet Journalist Brad Sams auf seinem YouTube-Kanal, der angeblich über die Entwicklungspläne der neuen Chips für die Xbox Series X im Bilde ist.

"Ich glaube, das ist wahr ... Ich weiß, dass Microsoft an Überarbeitungen des Chips gearbeitet hat", sagt er.

"Nun, werden wir Leistungsverbesserungen sehen, werden wir irgendetwas anderes sehen? Ich glaube nicht, aber Microsoft arbeitet immer daran, kühlere und effizientere Chips herzustellen, weil das die Produktionskosten senkt."

Eine Verbesserung des Chips im laufenden Lebenszyklus einer Konsole sind nicht ungewöhnlich - ja eher üblich.

Derzeit ist noch unklar, ob der neue Chip für die reguläre Xbox Series X oder für ein aktualisiertes Modell in der Mitte des Zyklus entwickelt wird.

Im Vergleich: Die Xbox One X wurde fünf Jahre nach der Einführung der Xbox One veröffentlicht. Wenn ein ähnlicher Abstand auch zwischen der Xbox Series X und einem Folgemodell liegt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um an einem verbesserten Chip zu arbeiten.