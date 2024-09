Ist das hier die Nintendo Switch 2? Vermeintliche Bilder zu Nintendos neuer Konsole geleakt

Im Internet sind vermeintliche Bilder der Nintendo Switch 2 aufgetaucht, die stark an das Design der Nintendo Switch erinnern.

Die Bilder wurden auf Reddit veröffentlicht und stammen ursprünglich von einer chinesischen Social-Media-Seite. Sie zeigen ein Gerät mit einem 8 Zoll großen Bildschirm, magnetischen Joy-Cons und USB-C-Ports auf der Ober- und Unterseite.

Wie viel Wahrheit steckt dahinter?

Die Echtheit der Bilder ist bisher nicht bestätigt. Einer Quelle von VGC zufolge entspricht das, was darauf zu sehen ist, aber in etwa dem, was Partner laut Nintendo vom Design erwarten können.

Mit der Veröffentlichung der Bilder gehen auch weitere Details einher. Demnach soll die Switch 2 insgesamt 12 GB RAM (im Vergleich zu 4 GB bei der Switch) bieten, HDMI 2.1 unterstützen und über 256 GB internen Speicher (32 GB bei der Switch) verfügen. Diese Angaben entsprechen einem früheren Leak aus diesem Jahr

A summary of today's alleged Switch 2 images 'leak'. (1/3) pic.twitter.com/Z4rfSGz4WQ — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 18, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

(3/3) pic.twitter.com/uHApHsgxeW — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 18, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Alles in allem ähnelt das Design der Switch 2 auf den Bildern der aktuellen Konsole, allerdings gibt es auch einige Unterschiede, etwa bei den SL/SR-Buttons oder den Spieler-LEDs. Zugleich entsprechen die Bilder früheren Gerüchten über die Konsole, in denen von einem 8-Zoll-Bildschirm und einer magnetischen Anbringung der Controller die Rede war.

Zuletzt gab es Gerüchte darüber, dass die Ankündigung der Switch 2 unmittelbar bevor stehen könnte, in anderen Berichten wurde eine Abwärtskompatibilität der Switch 2 in Aussicht gestellt.

Von offizieller Seite wissen wir bisher nur, dass der Switch-Nachfolger in Nintendos aktuellem Geschäftsjahr angekündigt werden soll, dieses läuft noch bis Ende März 2025.

Aktuell wurde mit My Time at Evershine das erste Spiel bestätigt, das auch für die Switch 2 erscheinen soll. Dazu startet in Kürze eine Kickstarter-Kampagne.