Switch 2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die bevorstehende Nintendo-Ankündigung bringt mich ganz schön ins Grübeln: Was will ich wirklich von der überfälligen neuen Konsole?

Ich bin sicher, ich habe in der Vergangenheit schon ähnliche Ideen geäußert, aber jetzt wird es langsam erschreckend konkret und wir sollten nochmal reden: Am Donnerstag soll es laut mehreren übereinstimmenden Berichten so weit sein und Nintendo zeigt wohl die Switch 2. Ich muss schon sagen, dieses Kribbeln vor der Enthüllung einer neuen Konsole fährt mir gerade nicht zu knapp durch die Glieder. Ich bin nur nicht sicher, was es mir eigentlich sagen will.

Zunächst dachte ich, es sei dieser besondere Nintendo-Zauber, der vor Ankündigungen bisher immer in der Luft lag. Das ist nicht einmal – meine ich zumindest – nur Nostalgie. Nintendo hat für mich eine Sonderstellung, weil es besonders spannend ist, dabei zuzuschauen, wie sich uns seit 20, 30 und 40 Jahren vertraute Marken beim Sprung von einer auf die nächste Generation verändern. Nichts zeigte mir den Fortschritt der Technik intensiver, als das erste Mal in Super Mario 64 an der Nase eines dreidimensionalen Klempners zu ziehen.

Magie, die aus beiden Enden des Zauberstabs kommt

Aber auch für smarte Hardware-Twists war Nintendo immer zu haben. Der zweite Bildschirm des DS war ein Geniestreich, die Bewegungssteuerung der Wii ebenso, während 3D im 3DS und der Tablet-Controller der WiiU zumindest ambitionierte Versuche waren, ein paar Dinge anders zu machen als der Rest. Zuletzt dann die Switch, deren schnörkelloser Wechsel zwischen Daheim- und Unterwegs-Gameplay, zwischen solo und zu zweit spielen nachhaltig transformiert hat, wie wir heute auf Videospiele blicken.

"WAS MACHT ER DENN JETZT!?" - Der Switch Reveal-Trailer steckte voller zauberhaftrer A-Ha-Momente.

Das Problem ist nur: Kann man so viel Wagemut von diesem Nintendo noch einmal erwarten? Ist die Switch nicht zu erfolgreich, um das Konzept allzu tiefgreifend zu ändern? Nicht falsch verstehen: Schon so lange monieren wir die technischen Probleme der alten Switch, weil viele von uns mittlerweile vor allem eines wollen: Dass die Spiele endlich wieder flüssig laufen. Ich habe sogar Zelda: Tears of the Kingdom auf die Seite gelegt, um auf Hardware zu warten, die besser mit der gigantischen Welt und den umfassenden Physikinteraktionen klarkommt. Vielleicht ist eine lineare Verbesserung, wie sie die Sony- und Microsoft-Konkurrenz bei der Entwicklung neuer Plattformen schon immer verfolgte, exakt das, was wir gerade brauchen?

Ich wäre gerne offen für ein “Ja!” in dieser Frage. Ich fürchte nur, dabei ginge auch ein wenig besagter Zauber verloren, den eine neue Nintendo-Plattform auch immer mit sich brachte. Seit ich das letzte Mal über die Schwierigkeit schrieb, diese Konsolenlinie fortzusetzen, ist mittlerweile die PS5 Pro erschienen und der Reiz des bloßen Leistungssprungs hat dort zuletzt erschreckend wenig mit mir angestellt. An nichts gewöhnt man sich schließlich schneller, als daran, dass die Spiele wieder etwas reibungsloser laufen (war das mein Stuhl oder hat da gerade mein Tears of the Kingdom in seiner Schachtel ein leichtes Rappeln von sich gegeben?!).

Ist “besser” noch gut genug?

Seit zwei oder drei Jahren machen wir es uns innerlich so sehr mit dem Gedanken einer besseren Switch gemütlich, dass ich Angst habe, auch Nintendo könnte es dieses Mal ein wenig zu bequem, zu “auf-Nummer-sicher” angehen. Immerhin: Dass es beim Switch-2-Reveal hauptsächlich um das Gerät an sich gehen soll, könnte ein gutes Zeichen sein, dass es vielleicht doch mehr zu berichten und vorzustellen gibt, als höhere Bildraten und eine feinere Auflösung.

Das Kribbeln, das ich spüre – vielleicht muss ich mir am Ende doch eingestehen, dass es weniger mit Nintendo-Magie als mit einem Reflex zu tun hat, den mein Körper sich in all den Jahren antrainiert hat. Eine diffuse Anspannung vor dem, was da kommen mag. Zwei Tage noch, wenn denn die Gerüchte stimmen. Ich bin gespannt – und versuche, optimistisch zu bleiben, dass im Konzept der Switch 2 irgendwann im Laufe der Entwicklung auch Geheimzutat X miteingeflossen ist.

Und jetzt ihr: