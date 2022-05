Verräterisches Spielzeug: God of War Ragnarök könnte im September erscheinen

Wir haben schon länger nichts Konkretes von God of War Ragnarök gesehen, zuletzt hieß es, das Spiel sei noch nicht bereit, um den Fans gezeigt zu werden. Dies gab der Kreativchef des Projekts, Corey Barlog, selbst zu verstehen. Nachdem das aber so geklungen hatte, als wäre der Release noch eine ganze Weile entfernt, stellte Sony Santa Monica zügig klar, dass Ragnarok definitiv noch dieses Jahr erscheinen soll.

Jetzt gibt es erste Anzeichen, dass es noch deutlich vor Jahresende soweit sein könnte. Vielleicht sind noch nicht mal alle Blätter braun, wenn ihr God of War Ragnarök zu spielen bekommt.

Twitter-User The_Marmolade hat nun ein paar Merchandise-Artikel im Netz entdeckt, die "voraussichtlich am 30. September" in den Versand gehen sollen, was natürlich Spekulationen nährt, dass es sich dabei auch um den Release-Zeitraum von God of War Ragnarök handelt. Wäre logisch, oder?

Bei den fraglichen Gegenständen handelt es sich um Plushies, also Plüschfiguren von Kratos, Caps mit Ragnarök Logo und ein Beanie mit Leviathan-Axt und Atreus’ Bogen. Die Frage ist jetzt, wie zuverlässig, aktuell und exakt der Händler über den Starttermin des Spiels informiert ist?

Ich gebe zu, wäre der Termin korrekt oder zumindest nah dran am tatsächlichen Release, fände ich es durchaus verwunderlich, dass es vor ein paar Wochen noch “nicht bereit” gewesen ist, um gezeigt zu werden. Dann wiederum könnte es auch sein, dass Barlog einfach nur sehr perfektionistisch veranlagt ist.

Also: Dieser Leak ist in jedem Fall mit Vorsicht zu genießen und alles andere als eine felsenfeste Bestätigung für den Release-Termin von God of War Ragnarök. Allerdings liegt zwischen "definitiv von 2022" und Ende September jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit.

Kann Sony Santa Monica den Knalleffekt, der das erste Reboot dieser Serie war, wiederholen? Was erhofft ihr euch von God of War Ragnarök?