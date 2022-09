Victoria 3: Die Gesellschafts- und Aufbausimulation erscheint Ende Oktober

Das Managementspiel Victoria 3 wird am 25. Oktober 2022 erscheinen. Hierbei werdet ihr euch nicht nur um die Wirtschaft, Diplomatie oder diverse Konstruktionen im viktorianischen Zeitalter kümmern, sondern auch um die verschiedenen Gesellschaftsschichten. Natürlich wird man im dritten Spiel aus der Victoria-Reihe die stetigen Veränderungen auf der Weltkarte sehen und seine eigene Nation wählen dürfen.

Seit 2003 existiert diese Reihe nun unter der Leitung von Paradox Interactive. Die Strategie- und Gesellschaftssimulation spielt im Jahrhundert zwischen 1836 und 1936. Ihr habt in diesem Zeitraum alles selbst in der Hand. Je nachdem, für welche Nation ihr euch entscheidet, habt ihr unterschiedliche Fähigkeiten. Beispielsweise in Bezug auf Gesetze, diplomatische Konversationen, Bauten, Gesellschaftsschichten oder gar die Aufbewahrung von Lebensmitteln. Ihr werdet euch außerdem die Frage stellen, ob ihr bestimmten sozialen Schichten den Lebensstandard weiter ermöglichen wollt, oder ob der Sturz etablierter Autoritäten euch ein zufriedeneres Volk beschert.