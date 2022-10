Victoria 3: Die viktorianische Gesellschaftssimulation ist ab sofort im Handel

Die Gesellschaftssimulation von Paradox Interactive ist in der dritten Runde angekommen. Victoria 3 ist nämlich ab sofort für den PC verfügbar. Während des viktorianischen Zeitalters des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, könnt ihr den Verlauf eurer eigenen Geschichte so detailliert wie möglich gestalten. Das Entwicklerstudio Paradox Development Studio verspricht mit dem dritten Teil von Victoria ein gründlich recherchiertes, hoch-interaktives Erlebnis und setzt den Fokus auf Wiederspielbarkeit.

Das erste Spiel der Reihe erschien 2003, 2010 folgte Victoria II mit dem letzten Add-On "Heart of Darkness" in 2013. Victoria 3 wird von Fans also schon seit über zehn Jahren erwartet. Wir verrieten euch bereits letztes Mal, wie viele Möglichkeiten das Strategiespiel bietet, um eure eigene Nation aufzubauen. Ihr könnt dabei beispielsweise zwischen Großbritannien, Russland, China, Japan oder Kanada wählen. Aktuell ist noch die "Day One-Edition" für 49,99 € im exklusiven Mediabook mit beigefügtem Artbook im Handel erhältlich.