Physische Versionen in Gefahr? Dramatische Einbrüche auf dem US-Markt seit 2021 zeigen deutlich, wie digitale Verkäufe immer mehr Marktanteile gewinnen

Die Verkäufe und somit auch der Umsatz, der mit physischen Versionenen von Videospielen erzielt wird, gehen kontinuierlich zurück, was auch neueste Daten vom US-Markt erneut unter Beweis stellen.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Circana hat sich die Zahl physischer Verkäufe auf dem US-Markt seit 2021 mehr als halbiert.

Der Trend geht immer mehr zu digitalen Verkäufen, nicht zuletzt aufgrund von schnelleren Internetgeschwindigkeiten, Online-Marktplätzen und Live-Service-Games, die durch Mikrotransaktionen finanziert werden.

Wie gesagt, lag der Umsatz mit physischen Verkäufen im vergangenen Jahr, verglichen mit dem Jahr 2021, bei weniger als der Hälfte. Im Vergleich zum Höhepunkt im Jahr 2008 gab es seitdem sogar einen Rückgang des Umsatz durch physische Verkäufe um 85 Prozent.

