"Viele" PlayStation-Exklusivspiele haben eine "bessere Qualität" als Xbox-Spiele, sagt Microsoft.

"Viele" der Xbox-Exklusivspiele sind nicht so gut wie die Exklusivspiele der PlayStation. Und das sagt Microsoft.

Dieses Statement ist als Argument in Dokumenten zu finden, die im Rahmen der Prüfung der Übernahme von Activision Blizzard öffentlich zugänglich gemacht wurden.

Für mehr Wettbewerb

Microsoft argumentiert, dass die Übernahme von Activision Blizzard – im Gegensatz zu Sonys Ansicht – den Wettbewerb mehr fördert, da Sony der dominierende Plattformanbieter sei.

"Sony ist nicht nur der dominierende Konsolenanbieter, sondern auch ein mächtiger Spielepublisher", heißt es. "Sony ist ungefähr so groß wie Activision und fast doppelt so groß wie das Publishing-Geschäft von Microsoft."

Sonys First-Party-Franchises bezeichnet man als "legendär", darunter God of War, The Last of Us sowie das jüngst mit Bungie übernommene Destiny 2.

"Im Jahr 2021 gab es über 280 Exklusivtitel von First- und Third-Party-Anbietern für PlayStation, fast fünfmal so viele wie für Xbox."

Bessere Qualität bei Sony

Später geht man dann auch auf die Qualität der Exklusivspiele ein, um zu beweisen, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft keinen negativen Effekt auf Sony habe.

"Sony hat mehr exklusive Spiele als Microsoft, von denen viele von besserer Qualität sind", schreibt das Unternehmen. Sowohl Sonys als auch Nintendos exklusive First-Party-Spiele gehören zu den meistverkauften in Europa und weltweit. Zu den aktuellen Sony-Exklusivinhalten gehören prominente First-Party-Titel wie The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War und Spider-Man."

Weiterhin sagt man, Sony habe "Vereinbarungen mit Drittanbietern getroffen, die den 'Ausschluss' der Xbox aus dem Kreis der Plattformen erfordern, auf denen diese Anbieter ihre Spiele vertreiben können".

Als Beispiele dafür nennt man Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 16, Bloodborne und das Silent Hill 2 Remake.

Ein weiteres Argument ist der höhere prozentuale Anteil von Exklusivspielen an den Verkaufszahlen auf der PlayStation gegenüber der Xbox, wenngleich konkrete Zahlen entfernt wurden.

"Es ist unwahrscheinlich, dass Sony, mit ihrer führenden Konsole mit einem Vorsprung von mehr als 2:1, aufgrund des fehlenden Zugangs zu einem einzigen Franchise benachteiligt wird", schreibt man mit Bezug auf Call of Duty.