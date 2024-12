Viele Spieler hassen Swen Vinckes Game-Awards-Rede und lassen es an Baldur's Gate 3 aus

Gegen Ende der Game Awards 2024 holte Geoff Keighley Swen Vincke auf die Bühne. Der Gründer und CEO von Larian Studios durfte im vergangenen Jahr den Preis für das Spiel des Jahres entgegennehmen. Letzte Woche stand er allerdings nicht aufgrund von Baldur's Gate 3 auf der Bühne. Er sollte den begehrten Award für das Spiel des Jahres vergeben. Gewählt hat eine Jury. Vincke hielt eine kleine Rede und teilte feierlich mit, dass Astro Bot den wohl wichtigsten Preis der Show gewonnen hat.

Vinckes Appell an die gesamte Spielindustrie

An Vinckes Rede störten sich jedoch einige Fans. So viele sogar, dass es zu einem kleinen Review Bombing von Baldur's Gate 3 auf Steam gekommen ist. Auffällig ist, dass die negativen Rezensionen oft in chinesischer Sprache verfasst wurden. Man könnte nun vermuten, dass Fans von Black Myth: Wukong hier ihren Frust ausgelassen haben. Mit Sicherheit lässt sich das allerdings nicht sagen.

Was hat der sonst als so sympathisch aufgefasste Studio-Chef also gesagt?

Vincke nutzte das Mikrofon und die große Bühne, um auf den Zustand in der Videospielindustrie aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, was seiner Meinung nach derzeit alles schiefläuft. Sogar Geoff Keighley, der dieses Thema im vergangenen Jahr mied, äußerte sich dazu. Er verlieh den Game-Changer-Award an Amir Satvat, der entlassene Spielentwickler bei der Suche nach neuen Jobs in der Branche unterstützt.

"Das Orakel hat mir gesagt, dass das Spiel des Jahres 2025 von einem Studio gemacht werden wird, das die Formel gefunden hat, um es hier auf der Bühne zu schaffen", beginnt Vinckes Rede. Dann beginnt er, ein Studio zu beschreiben, das seine Kriterien für ein gesundes Arbeitsumfeld und daraus resultierenden natürlichen Erfolg erfüllt. Dieses Studio würde ein Spiel entwickeln, weil sie es selbst zocken wollen und es dieses Spiel so noch nie gab - nicht etwa aufgrund von willkürlichen Verkaufszielen oder aus Angst entlassen zu werden.

"Außerdem haben die Verantwortlichen ihnen verboten, das Spiel mit allem vollzustopfen, was nur dazu dient, die Einnahmen zu steigern und nicht dem Spieldesign dient. Sie behandelten ihre Entwickler nicht wie Zahlen in einer Kalkulationstabelle. Sie behandelten ihre Spieler nicht als Nutzer, die man ausbeuten kann."

"Und sie trafen keine Entscheidungen, von denen sie wussten, dass sie kurzsichtig waren, um einen Bonus oder eine Politik zu erreichen. Sie wussten, dass, wenn man das Spiel und das Team an die erste Stelle setzt, die Einnahmen folgen werden." Die Entwickler müssten Spaß haben, damit auch die Spieler mit dem Produkt Spaß haben können.

"Sie wussten um den Wert des Respekts: Wenn sie ihre Entwickler und Spieler gut behandelten, würden diese ihnen auch verzeihen, wenn etwas nicht so lief wie geplant. Aber vor allem ging es ihnen um ihre Spiele, weil sie Spiele lieben. Es ist wirklich so einfach."

Am Schluss sprach Vincke über seinen eigenen Sieg im Jahr 2023: "Der Gewinn des Spiels des Jahres war für uns ein lebensveränderndes Ereignis. Es war eine unglaubliche Sache. Diejenigen, die das Spiel des Jahres 2024 gewinnen werden, haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Es ist eine unglaubliche Ehre, und euch steht eine rasante Fahrt bevor."

"Und vergesst nicht: Wenn man euch sagt, dass ihr für heute Schluss machen sollt, könnt ihr nächstes Jahr jederzeit wiederkommen und drei Minuten lang plaudern." Hier bezieht sich Vinke darauf, dass er bei seiner Siegesrede etwas zu früh von der Bühne entlassen wurde.

Erfolgloses Review-Bombing

Besonders die Aussage, dass ein GOTY nicht primär auf Verkaufszahlen oder Reviews achten müsse, hat bei einigen Spielern einen wunden Punkt getroffen. Beinahe beleidigt und passiv-aggressiv schreiben sie in ihren Kiritiken, dass eine negative Wertung das Studio dann ja auch nicht weiter stören sollte. Baldur's Gate 3 sei schlimmer als Astro Bot, nur ein schlechtes Spiel mit guten Verkaufszahlen und so weiter.

Die Rede hat allerdings nicht nur ein paar missgünstige Spieler auf den Plan gerufen, sondern auch viele Sympathiepunkte gesammelt. Tatsächlich fällt das Review-Bombing gar nicht unter all den neuen, positiven Stimmen auf. Baldur's Gate 3 bleibt weiterhin bei starken 96 Prozent positiven Wertungen.