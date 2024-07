Du kannst Visions of Mana jetzt schon spielen - Demo zum Download verfügbar

Square Enix hat eine Demo zum Rollenspiel Visions of Mana veröffentlicht.

Diese ist auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PlayStation 4 zum Download verfügbar.

Sichert euch Boni für die Vollversion von Visions of Mana

Eure Reise in der Demo beginnt mitten in Kapitel eins, genauer gesagt in einem Gebiet namens Kristallschnellen.

"Von dort aus erkunden sie andere Areale, wie die Fallow-Steppe und das Hafendorf Rhata", heißt es. Wer sich eine Herausforderung wünscht, kann es mit dem Endboss des Kapitels aufnehmen, dem Riesenkraken. Die Gruppe von Abenteurern besteht aus Val, Carina und Morley, welche dazu einladen, mit den verschiedenen Wind- und Mond-Klassen zu experimentieren."

"Der Inhalt der Demo wurde für ein vielseitigeres Spielerlebnis zusammengestellt", schreibt Square Enix. Aufgrund dessen können Speicherdaten nicht in die Vollversion übertragen werden.

Allerdings erhaltet ihr drei Waffen als Bonus, wenn ihr Visions of Mana kauft und das Spiel einen Speicherstand aus der Demo erkennt.

Visions of Mana erscheint am 29. August 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PlayStation 4.