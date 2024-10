Vom Luftschutzbunker zum Gaming-Paradies: Das Retro Gaming Musem lockt mit über 1.000 Exponaten nach Österreich

Das österreichische Retro Gaming Museum bietet eine Zeitreise in die Geschichte der Videospiele. An zwei Standorten, Wien und Kärnten, können Besucher über 1.000 Exponate bestaunen und selbst über 30 Konsolen testen. Die Ausstellung hat in Wien von Montag bis Sonntag geöffnet, sogar an Feiertagen.

Standorte des Retro Gaming Museums

Im Juni 2023 öffnete das erste Retro Gaming Museum in Wien seine Tore. Das ehemalige Foltermuseum ist ein alter Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, nun dient dieser als Ausstellungsort für die Gaming-Geschichte. Im Juni 2024 eröffnete am Millstätter See in Kärnten der zweite Standort des Museums.

Die Ausstellung soll sich besonders an Fans im deutschsprachigen Raum richten, die sich für Retro-Gaming interessieren. Die Ausstellung ist von Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, in Kärnten von Dienstag bis Sonntag. Der Eintritt für Erwachsene liegt bei 12,90 €, für Jugendliche ab 14 Jahren bei 9,90 € und für Kinder ab 6 Jahren bei 7,90 €. Schüler und Studenten bis zum 26. Lebensjahr erhalten einen ermäßigten Eintritt für nur 10,90 €.

Herzstücke der Videogame-Geschichte

Die Ausstellung umfasst über 1.000 Exponate, darunter bekannte Konsolen von Nintendo, SEGA, Commodore und PlayStation, aber auch Sammlerstücke wie die PC Engine GT und der Game Gear. Besonders an der Ausstellung ist die Magnavox Odyssey von Ralph Baer, die als erste kommerzielle Videospielkonsole gilt. Aber auch aktuelle Konsolen wie die Nintendo Switch finden in der Ausstellung ihren Platz.

Das Museum passt seine Exponate regelmäßig an, um aktuelle Entwicklungen und spezielle Sammlerstücke, wie die signierten Doom-Disketten von John Romero, zu präsentieren. Neben Heimkonsolen gibt es auch Arcade-Automaten wie Pac-Man und Street Fighter 2. Zeitschriften, Magazine sowie Werbematerial runden das Angebot ab.

Besucher können selbst über 30 Konsolen und Automaten testen. Das Museum bietet auch buchbare Führungen durch die Videospielgeschichte an, die vom größten Spielesammler Österreichs, Mag. Andranik Ghalustians, geleitet werden. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Solltet ihr jedoch nur kurz vorbeischnuppern wollen, bietet das Museum täglich ab 17:30 Uhr ein Speed-Run-Ticket für nur 5,90 € an. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr in Wien seid.