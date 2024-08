Dir gefallen die Pixelbücher zu GBA und Co.? Jetzt kannst du die neuen Pixelfibeln vorbestellen!

Wenn euch das SNES-Pixelbuch, das Mega-Drive-Pixelbuch und das GBA-Pixelbuch gefallen haben, könnt ihr euch schon auf die nächsten Projekte von elektrospieler freuen.

Das sind unter anderem zwei Pixelfibeln, die ab sofort auch vorbestellt werden können.

Einzelne Spiele im Fokus

Im Gegensatz zu den Pixelbüchern rücken bei den Pixelfibeln einzelne Spiele oder Serien in den Fokus. Auf der Hälfte der 150 Seiten könnt ihr etwa "umfangreiche Essays und Hintergrundartikel" erwarten, weiterhin gibt’s wie üblich eine Menge Bilder zu sehen.

Obendrein haben die Pixelfibeln ein anderes Format (16,5 x 16,5 cm): "Bei Erfolg der ersten beiden Pixelfibeln soll die Buchreihe mindestens zehn nummerierte Bände umfassen und später um Sammelschuber ergänzt werden, in denen mehrere Bücher Platz finden", heißt es.

Den Anfang macht die Zelda-Pixelfibel, die sich auf die Spiele A Link to the Past & Four Swords sowie Minish Cap für den GBA konzentriert. Pixelfibel Nummer zwei befasst sich mit Secret of Mana und streift außerdem die anderen Teile der Seiken-Densetsu-Reihe.

Bei elektrospieler sind die Pixelfibeln jetzt für jeweils 27,95 Euro vorbestellbar – oder für 49,95 Euro als Doppelpack.

Die Zelda-Pixelfibel soll noch in diesem Jahr an den Start gehen, voraussichtlich im Oktober oder November. Die zweite Fibel soll dann im ersten Quartal 2025 folgen.

Übrigens ist auch das nächste Pixelbuch in Arbeit und befasst sich diesmal mit Point-and-Click-Adventures.