Von Horizon für PSVR 2 über Marvel's Spider-Man 2 bis zu Redfall - Die wichtigen Games 2023: Teil 3

Runde 3, sagte da gestern einer was von Lies of P? Bitteschön, das und eine ganze Reihe andere Titel, die uns das Gaming_Jahr 2023 versüßen werden. Wenn ihr die anderen beiden Episoden verpasst habt:

- Von Alan Wake 2 über Assassin's Creed Mirage bis Dead Space Remake - Die wichtigen Games 2023: Teil 1

- Von Diablo 4 über Hogwarts Legacy zu Homeworld 3 - Die wichtigen Games 2023 Teil 2

Horizon: Call of the Mountain

Studio/Publisher: Guerrilla Games/Firesprite/Sony

Release am: 22. 02. 2023

Plattform: PlayStation VR2

Zusammenfassung: Das eine große Ding für PSVR2?

Wird das hier eigentlich das einzige richtig große oder zumindest namhafte Ding zum Start von PlayStation VR2? Vielleicht leiert Sony seine PR-Bemühungen ja im kommenden Jahr erst an. Auf jeden Fall bin ich gespannt darauf, wie Virtual Reality mit dem neuen Headset nicht nur besser aussehen, sondern sich hoffentlich auch besser spielen wird. Und da wirkt es doch etwas bescheiden, wenn man in Horizon: Call of the Mountain zum einen klettern und zum anderen mit Pfeil und Bogen schießen wird. Das gibt’s nämlich alles schon. Aber wer weiß: Vielleicht hat sich Guerilla Games ja noch gar nicht richtig in die Karten schauen lassen. (Benjamin S.)

Judas

Studio/Publisher: Ghost Story Games

Release am: 2023?

Plattform: PlayStation 5, Xbox Series, PC

Zusammenfassung: Mit Ken Levine hinter Judas sind die Erwartungen hoch, denn das Spiel zeigt nicht nur viel Potenzial, sondern auch alt-bewährte Stilmittel im Ankündigungstrailer.

Ein Satz: Dieses Spiel wird von Ghost Story Games entwickelt, einem Studio, das von Ken Levine, dem Director von System Shock 2, BioShock, and BioShock Infinite, geleitet wird. Wer will es jetzt auch sofort haben? Der Trailer von Judas hat mir richtig Lust auf mehr gemacht, denn ich liebe BioShock Infinite und auch sonst spricht mich die surreale Ästhetik von allen genannten Spielen total an. Aber es ist ja nicht nur das Aussehen, auch das Gameplay dieser Spiele macht mir Spaß! Ich kann es kaum erwarten, die Welt von diesem kaputten Raumschiff zu betreten und mich in der verstörten Psyche der Protagonistin zu verlieren. Dass Judas 2023 erscheinen soll, ist zwar noch nicht bestätigt, doch dass es auf Steam als "Bald verfügbar" gelistet ist, macht mir Hoffnung, dass wir wirklich sehr bald damit rechnen können! (Ana)

Lies of P

Studio/Publisher: Neowiz

Release am: 2023

Plattform: PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5

Zusammenfassung: Eine düstere Neuinterpretation von Pinocchio, das euch ein neues Soulslike in einer Steampunkwelt bietet.

Pinocchio war noch nie so cool wie in Lies of P. Die Puppe, die unbedingt zum Mensch werden will, sucht in einer düsteren Steampunk-Welt nach seiner Menschlichkeit. Wie auch im Originalmärchen ist es wichtig, wie ihr lügt, um an euer Ziel zu kommen. Und ja, es gibt mehrere Enden für Pinocchios Schicksal. Es werden also Entscheidungen gefordert, sowie gute Kampffähigkeiten. Denn Pinocchio muss nach klassischer Soulslike-Manier gegen dunkle Kreaturen kämpfen. Um immer stärker zu werden, kann er sich neue mechanische Teile montieren. Das Konzept klingt ziemlich spannend, ich hoffe nur, dass die Gegner sich nicht zu sehr wiederholen, damit der mechanischen und vom Tod heimgesuchten Welt etwas mehr Leben eingehaucht wird. (Melanie)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Studio/Publisher: Ryu Ga Gotoku / SEGA

Release am: 2023

Plattform: PlayStation, Xbox, PC

Zusammenfassung: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erzählt davon, wie der alte Yakuza-Protagonist zum neuen Like-A-Dragon-Protagonisten findet und warum sie in Like A Dragon 8 zusammen als Hauptfiguren auftreten.

Was für ein Sprung das Yakuza-Franchise gemacht hat, als der sechste Teil mit Kazuma Kiryu in der Hauptrolle zum siebten Teil mit Ichiban Kasuga wechselte. Trotz Genre- und einem gesamten Namenswechsel, konnte Kasuga die Herzen der Fans blitzschnell erobern - und das, obwohl es ihm Kiryu wirklich nicht einfach machte! The Man Who Erased His Name geht nun einen Schritt zurück und bringt uns zum Ende des sechsten Spiels. Wir erfahren endlich, was mit Kiryu passiert und wie sich die Geschehnisse zwischen Teil 6 und dem neusten Teil, Like A Dragon 8, auf seiner Seite entwickeln, denn hier werden Kiryu und Ichiban beide zu Protagonisten. Ich bin richtig gespannt, ob dieser Perspektivenwechsel in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name nun gelingt. Der Zeitraum wurde bisher nicht weiter eingeschränkt, als Release steht also nur 2023 im Raum. (Ana)

Like A Dragon: Ishin!

Studio/Publisher: Ryu Ga Gotoku Studio/Sega

Release am: 21. Februar 2023

Plattform: PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5

Zusammenfassung: Das Remake des Spin-Offs bringt, in der Kiryu als Samurai auf der Suche nach Gerechtigkeit ist.

Samurai Sakamoto Ryoma, den ihr vielleicht als Kazuma Kiryu wiedererkennt, ist ein revolutionärer Kämpfer, der das gesamte Samurai-System umkrempeln will. Passend dazu nimmt er sich die Freiheit raus, mit den unterschiedlichsten Waffen zu kämpfen. Klassisch mit dem Schwert, mit dem Revolver, mit den blanken Fäusten oder im Rausch. Ganz absurd wird es mit einem Tiger, den ihr beschwören könnt, damit dieser eure Feinde vermöbelt. Alternativ packt Ryoma auch mal die Pflaumen aus und stopft sie Gegnern in den Hals oder übertreibt mit einer ganzen Kanone. Dieser herrliche Humor geht also auch nicht in der historischen Samurai-Ära verloren. Dafür liebe ich Like A Dragon einfach und freue mich schon darauf, all diese verrückten Kampftechniken in Like A Dragon: Ishin! auszuprobieren. (Melanie)

Marvel‘s Spider-Man 2

Studio/Publisher: Insomniac Games/Sony

Release am: 2023

Plattform: PlayStation 5

Zusammenfassung: Die spinnen doch!

Eine unvermeidbare Fortsetzung, Marvel's Spiderman 2? Gerne! Spider-Man und Ableger Miles Morales sind hervorragend spielbare Abenteuer, die mir vor allem auf dem Steam Deck viel Freude machen. Nun erscheint die große Fortsetzung zwar zunächst nur auf PlayStation 5. Aber ich halte das mobile Spinnengarn schon mal warm. (Benjamin S.)

Metal Slug Tactics

Studio/Publisher: Leikir / DotEmu

Release am: (hoffentlich) 2023

Plattform: Switch, PC

Zusammenfassung: Das neue Metal Slug, jetzt mit Nachdenken: Rundenweise Knubbel-Panzer ziehen und Taktikschlachten. Sicher sind auch Zombie- und Fat-Bomben dabei.

Es wurde ja Zeit, dass endlich das offensichtliche passiert und die langjährige 2D-Run'n'Gun-Serie sich endlich in 3D-Territorium wagt. Nein, nicht zurück zum Fehlstart als Third-Person-Shooter wie damals auf der PS2. Nie von gehört? Macht nichts, der Rest der Welt auch nicht und verpasst habt ihr nichts. Stattdessen dachte man sich, dass man das, was Fire Emblem kann, ja lange hinbekommt, lustige Charaktere hat man auch genug und Rundentaktik geht halt immer. Mal gucken, ob die niedlichen isometrischen Panzer und Flugzeuge sich genauso gut halten, wenn sie ihre übliche Laufrichtung von links nach rechts verlassen. Eigentlich wollten Leikir Studios und DotEmu Metal Slug Tactics schon 2022 rausbringen, mal gucken, ob es dieses Jahr was wird. (Martin)

Minecraft Legends

Studio/Publisher: Blackbird / Mojang

Release am: 2023

Plattform: PlayStation, Xbox, Switch, PC

Zusammenfassung: Dragon Quest: Builders machte es vor, das Original zieht nun nach? Etwas taktischer dürfte Legends wohl werden, aber RTS meets Riesen-Pixel-Rumgerenne ist schon das Konzept.

Der Minecraft Film kommt wohl nicht so schnell und warum sich auch beeilen, man ist ja nur zehn Jahre verspätet. Nicht, dass noch einer drauf warten würde. Die Frage ist, ob jemand auf einen RTS-Third-Person-Action-Mix im Minecraft-Look wartet. Nach den ansehnlichen Dungeons-Abenteuern kommt jetzt das, was an die Belagerungs-Passagen der Dragon-Quest-Minecraft-Klone erinnert: Ihr rennt zwar auch als Spielfigur auf dem Schlachtfeld von Minecraft Legends herum und verprügelt Monster, aber vor allem befestigt ihr Dörfer und Siedlungen, bestückt sie mit Verteidigern und erwehrt euch anrückenden Horden. Ich gebe zu, das waren jetzt nicht meine favorisierten Passagen in Dragon Quest: Builders, aber wenn man es richtig macht und das Konzept ausbaut und verfeinert, dann kann das was werden. Und wenn nicht, dann war man zumindest schon mal einen Schritt weiter als mit dem Film. (Martin)

Octopath Traveller II

Studio/Publisher: Aquire Corp. / Square Enix

Release am: 24. Februar 2023

Plattform: Switch

Zusammenfassung: Der Pixel-Art-Look ist sicher wieder beeindruckend, das moderne Setting bietet viele Möglichkeiten, hoffentlich sind die acht Helden diesmal weniger auf gleicher Spur.

Toller Look ist nicht alles. Das musste Octopath Traveller einsehen, als es das Konzept von "gleiche Welt, unterschiedliche Sichtweisen, verwobene Story" wein wenig zu weit trieb und seine acht Protagonisten etwas zu oft durch ähnliche Abschnitte schickte. Aber der Look ist halt zu schade, um es dabei zu belassen, also wagt man sich in Octopath Traveller II erneut an acht verschiedene Charaktere. Diese bewohnen dieses Mal eine modernere Welt, etwa um 19. oder 20. Jahrhundert herum und es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Diese ist nicht nur für die Optik da, sondern alle Charaktere werden unterschiedliche Tag-Nacht-Fertigkeiten haben. Das sollte mehr Abwechslung bringen. Ansonsten bleibt man dem Rundenkampf treu, da gab es aber auch nichts dran auszusetzen. Ganz viel Potenzial, mal sehen, ob es diesmal für den ganz großen J-RPG-Wurf reicht. (Martin>

One Piece Odyssey

Studio/Publisher: ILCA / Bandai Namco

Release am: 12. Januar 2023

Plattform: PlayStation, Xbox, PC

Zusammenfassung: Das bisher größte Videospiel von One Piece soll mit ordentlichen Dungeons und einer offenen Welt große Rollenspiele aufmischen. Ob die Piratenbande das schafft?

Das bisher größte Videospiel-Abenteuer für die Strohhutbande erscheint ja schon am 12. Januar und ich bin wirklich sehr gespannt, welche Wendungen da auf uns warten. Als Kennerin des Anime freue ich mich total darauf, in die Welt von One Piece Odyssey abzutauchen und mich mit den bekannten Charakteren auf eine epische Reise zu gehen. Als Fan von Rollenspielen glaube ich aber noch nicht daran, dass Odyssey allen Spielen im Genre eine richtige Konkurrenz bieten wird. Trotzdem freue ich mich drauf und werde sicherlich einen lustigen Einstieg ins Gaming-Jahr mit der Piratenbande haben. (Ana)

Pikmin 4

Studio/Publisher: Nintendo

Release am: 2023

Plattform: Switch

Zusammenfassung: Pikmin bleibt Pikmin, die Frage ist nur, wann endlich? Seit 2015 hat Shigi besseres zu tun, aber jetzt ist es scheinbar so weit.

Pikmin war schon immer Nintendos schräger Außenseiter. Ehemals große Franchises wie F-Zero, Starfox oder Pilotwings wurden scheinbar vergessen, aber Pikmin kommt immer zurück. Zehn Jahre nach Teil 3 geht nun die Saga um kleine Wusel-Wesen und zu findende Raumschiffteile weiter. Das Problem: Eigentlich ist Pikmin 4 seit 2015 fast fertig, zumindest sagte das Miyamoto damals. Seitdem versichert er jährlich, dass das Spiel zwar nicht so hoch auf der Prioritätenliste steht, aber nicht eingestellt wurde. Dieses Jahr ist es jetzt dann so weit und wir erwarten nicht geringsten Überraschungen. Das ist auch okay. Alle zehn Jahre schubse ich gern wuselig-buntes Gartengemüse in den Rachen von niedlichen Monstern. (Martin)

Pragmata

Studio/Publisher: CAPCOM

Release am: 2023

Plattform: PlayStation 5, Xbox Series X, PC

Zusammenfassung: Brandneue IP von Capcom verspricht ein futuristisches Action-Adventure für die Current Gen.

Ein Astronaut landet in einer Metropole, die nach New York aussieht, um nach etwas zu suchen. Ihm begegnet eine virtuelle Katze und ein Roboter in Mädchengestalt. Nach einem surrealen Angriff von sich zu großen Ungeheuern verformenden Satelliten, landen die drei Hauptfiguren auf dem Mond und sehen von dort die zur Hälfte von dunklem Neben beschlagene Erde. Dieser Trailer ist alles, was wir zur neusten IP von Capcom haben, aber es macht so viel Lust auf mehr. Pragmata schreit nach einem Spiel, das sich an technischen der Leistung der Current Gen orientiert. Ich bin extrem gespannt darauf, welche Ideen und Motive sich hier noch verbergen, denn die Welt, die hier gezeichnet wird und die Charakter-Designs sprechen mich sehr an. Am 18. November 2021 wurde Pragmata auf "das Zeitfenster" 2023 verschoben. Seitdem war vom Spiel nichts mehr zu hören - es bleibt also spannend, ob wir dieses Jahr wirklich noch mehr dazu sehen werden. (Ana)

Redfall

Studio/Publisher: Arcane / Bethesda

Release am: 2023

Plattform: Xbox Series, PC

Zusammenfassung: Left 4 Dead mit Vampiren und extra-coolen Arcane-Skills. Sollte ein Selbstläufer sein

Arcane macht ein Left 4 Dead mit Vampiren, das ersten Videos zufolge in Sachen Stimmung mit einem Solo-Abenteuer mithalten könnte. Die Frage ist nur: Interessieren Dramaturgie und Geschichte in dieser Sorte klassenbasiertem Horde-Überleben überhaupt? Schon das Original von Valve stellte einem filmreife Szenarien hin, aber am Ende lief man trotzdem fast immer Vollgas durch die Level. Letzten Endes ist es wohl nicht so wichtig, wie sehr die ersten Gameplay-Videos Redfall spannend und erzählerisch ambitioniert aussehen lassen wollen, denn Arcane ist einfach gut darin, Figuren mit Fähigkeiten auszustatten, die zu nutzen, eine Menge Spaß macht. (Alex)