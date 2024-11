Von Soulslike zu Survival-Horror - Lies of P Entwickler versuchen sich an einem Sci-Fi-Titel

Die Round8 Studios, bekannt für ihr gefeiertes Soulslike Lies of P, wagen sich mit ihrem nächsten Projekt in ein völlig neues Genre. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur EBN arbeiten die Entwickler neben dem DLC und einer Fortsetzung zu Lies of P derzeit an einem Sci-Fi-Survival-Horrorspiel. Dieser Schritt zeigt, dass das Team nun auch andere Genres für sich ausprobieren möchte und dadurch seine Fanbasis erweitern könnte.

Round8 möchte sich an neues Genre wagen

Der Genrewechsel von Soulslike zu Sci-Fi-Survival-Horror könnte einen mutigen Stilbruch für das Studio bedeuten. Das neue Projekt soll mit der Unreal Engine 5 entwickelt werden, um ein modernes Spielerlebnis zu gewährleisten. Geplant ist eine Veröffentlichung auf PC und Konsolen, doch ein genaues Datum wurde bislang nicht bekannt gegeben. Mit diesem Vorhaben zeigen die Round8 Studios, dass sie bereit sind, sich neuen Herausforderungen zu stellen und ihre kreativen Grenzen auszutesten. Fans können gespannt sein, wie das Studio dieses neue Genre für sich interpretiert.

Ein Soulslike-Erfolg

Auch die Geschichte von Lies of P wird weitergeführt. Ein DLC ist für das erste Quartal 2025 angekündigt. Schon letztes Jahr teilte Round8 erste Konzeptzeichnungen mit einem Schiff, wobei die Entwickler betonen, dass dies "nur die Spitze des Eisbergs" sei. Darüber hinaus befindet sich ein Sequel zu Lies of P in Entwicklung. Während Details zur Handlung noch unter Verschluss sind, spekulieren Fans bereits, welches Märchen als Nächstes die Soulslike-Behandlung erhalten könnte – nach der einzigartigen Pinocchio-Inspiration des ersten Teils.

Der beeindruckende Erfolg von Lies of P, das im ersten Monat über eine Million Einheiten verkaufte und bis März 2024 über sieben Millionen Spieler erreichte, liefert Round8 Studios eine solide Basis. Mit ihrer Kreativität und dem Mut, neue Wege zu gehen, hat das Studio das Potenzial, sowohl mit Horror als auch mit Soulslike-Titeln neue Fans zu gewinnen. Der Blick in die Zukunft zeigt, dass Round8 bereit ist, seine Fanbasis mit weiteren Spielen zu erweitern und neue Genres für sich zu finden.