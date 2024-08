Vorsicht! Leaks zu Call of Duty Black Ops 6 zeigen die Multiplayer-Maps

Aktuell kursieren Leaks zu Call of Duty Black Ops 6 im Netz. Die sozialen Medien sind voll von den vielen Schnipseln aus dem kommenden Shooter. Zwar werden immer mehr Beiträge dazu entfernt, doch wir wissen ja alle, wie das Internet so ist.

Call of Duty Black Ops 6 fällt Leak zum Opfer

Wer sich die Überraschung nicht nehmen lassen will, sollte also nur noch vorsichtig in den sozialen Medien surfen. Zwar ist das dort gezeigte Build nicht final, dennoch zeigt es Karten, Perks und sogar Inhalte aus Warzone.

Call of Duty Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und PC. Im bestimmten Game-Pass-Abos könnt ihr das Spiel direkt zum Release zocken.

Ihr startet dann direkt mit über 16 Multiplayer-Karten. Dazu gehören 12 Karten mit 6-gegen-6-Format sowie vier Strike-Maps, die ihr im zwei-gegen-zwei- oder sechs-gegen-6-Format spielt. Dazu kommen noch die rundenbasierten Zombies.

Wenn ihr nicht so auf Leaks steht und mehr offizielle Infos über Black Ops 6 haben wollt, müsst ihr euch noch bis zum 28. August gedulden. Hier enthüllt Activision das Spiel auf seinem jährlichen CoD-Event.