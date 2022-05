WarCraft 2: Alle Cheats und welche Wirkung sie haben

Mal wieder Lust auf eine Runde WarCraft 2 auf dem PC? Blizzard Echtzeitstrategie-Klassiker lässt sich auch heutzutage noch prima spielen. Und ihr könnt eurem Glück ein wenig auf die Sprünge helfen.

Wir zeigen euch in unserem Guide, welche Cheats es für WarCraft 2: Tides of Darkness gibt und welche Auswirkungen sie haben!

Alles über Cheats in WarCraft 2:

Die Verwendung der Cheats in WarCraft 2 funktioniert ähnlich wie im Vorgänger und in vielen anderen Strategiespielen. Drückt die Enter-Taste zum Öffnen des Chat-Fensters und gebt dort den jeweiligen Code ein. Anschließend bestätigt ihr eure Eingabe noch einmal mittels der Enter-Taste.

In unserer Liste seht ihr alle Cheat Codes für WarCraft 2:

Cheat Effekt

IT IS A GOOD DAY TO DIE Ihr werdet unverwundbar.

GLITTERING PRIZES Ihr erhaltet 10.000 Gold, 5.000 Öl und 5.000 Holz.

SHOWPATH Die Karte wird komplett aufgedeckt, auch der Nebel des Krieges verschwindet.

ON SCREEN Die Karte wird komplett aufgedeckt, der Nebel des Krieges bleibt.

VALDEZ Ihr erhaltet 5.000 Öl.

MAKE IT SO Ihr könnt schneller bauen.

EVERY LITTLE THING SHE DOES Alle Zaubersprüche werden freigeschaltet.

DECK ME OUT Alle Technologien werden freigeschaltet.

FASTDEMO Ihr seht schnelle Demosequenzen.

THERE CAN BE ONLY ONE Ihr seht die Endsequenz des Spiels.

NOGLUES Fallen werden deaktiviert.

HATCHET Ihr baut schneller Holz ab.

UNITE THE CLANS Ihr schließt den aktuellen Level erfolgreich ab.

YOU PITIFUL WORM Ihr verliert den aktuellen Level.

TIGERLILY Wird benötigt, um die beiden nachfolgenden Cheats nutzen zu können.

HUMANx Springt in einen gewünschten Level der Menschen-Kampagne. Ersetzt das x durch eine Zahl von 1 bis 14 oder 15 bis 26 mit Erweiterung.