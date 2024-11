WarCraft 2: Kommt ein Remaster? Leak macht Hoffnung

Blizzards Echtzeitstrategiespiel WarCraft 2: Tides of Darkness erhält anscheinend ein Remaster.

Bilder und Logos zu dem Remaster, die von Blizzards internen Servern stammen sollen, sind derzeit im Umlauf.

WarCraft 2 Remaster: Noch in der Testphase?

Wie Wowhead berichtet, stammt das Material aus einem Update von Blizzards Content-Netzwerk und wurde dort als "Warcraft II: Remastered Internal Alpha" bezeichnet.

Eine Ankündigung könnte womöglich in der kommenden Woche erfolgen, denn in wenigen Tagen findet ein Jubiläums-Livestream zum 30. Geburtstag von WarCraft statt.

Warcraft II Remastered !!! :D pic.twitter.com/txO5VyL3nS — Stiven (@Stiven_SRB) November 5, 2024

Die WarCraft 30th Anniversary Direct wird am 13. November 2024 ausgestrahlt, Feiern will man dieses Jubiläum unter anderem in World of WarCraft, Hearthstone und WarCraft Rumble.

Direkt im Anschluss erfolgt wiederum die Ausstrahlung eines 20th Anniversary Konzerts zu World of WarCraft.

Einen besseren Ort für die Ankündigung eines Remasters von WarCraft 2 gäbe es in nächster Zeit vermutlich nicht.

WarCraft 2: Tides of Darkness erschien ursprünglich im Jahr 1995 für PC und Mac. 1997 folgten Umsetzungen des Echtzeitstrategiespiels für PlayStation und Sega Saturn. Diese umfassten auch die 1996 veröffentlichte Erweiterung Beyond the Dark Portal.

Seit einigen Jahren könnt ihr unter anderem den zweiten Teil auf GOG spielen. Mit einem Remaster könnte Blizzard den Klassiker aber ein bisschen aufhübschen, modernisieren und gegebenenfalls mit neuen Inhalten und/oder Features ausstatten.

Mit The War Within erschien indes im August 2024 die neueste Erweiterung für das MMO World of WarCraft. Es ist die erste aus einer Reihe von drei geplanten Erweiterungen, die im vergangenen Jahr auf der BlizzCon angekündigt wurden.