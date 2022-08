WarCraft: Unangekündigtes Mobile-MMO angeblich eingestellt

Blizzard und der der chinesische Gaming-Gigant NetEase haben Berichten zufolge ein unangekündigtes Mobile-MMO zu WarCraft eingestellt.

Wie Bloomberg berichtet, sollte der Titel ein mobiles MMO werden, das im gleichen Universum wie World of WarCraft spielt.

Eine andere Zeit

Dem Bericht zufolge hatte das Projekt den Codenamen Neptune und war als eine Art Ableger von World of WarCraft geplant, der in einer anderen Zeitperiode spielt.

Angeblich soll das Projekt bereits rund drei Jahre in der Entwicklung gewesen sein und vor der Einstellung hätten mehr als 100 NetEase-Entwickler daran gearbeitet.

Qualitative Gründe hatte diese Einstellung aber offensichtlich nicht, denn laut Bloomberg gab es Streitigkeiten über die finanziellen Rahmenbedingungen für das Spiel.

Wer ein WarCraft-MMO spielen möchte, bekommt in diesem Jahr aber noch einiges zu tun. Einerseits kommt World of WarCraft: Wrath of the Lich King Classic am 26. September 2022 und irgendwann in diesem Jahr erscheint auch noch die neue Erweiterung Dragonflight.