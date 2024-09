Warhammer 40.000: Space Marine 2 beeindruckt Technik-Experten auf der Xbox, aber die PS5 hat Probleme

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist seit dieser Woche offiziell erhältlich und versetzt euch in die Rolle eines Verteidigers des Imperiums gegen Horden von Tyraniden und Chaos Space Marines. Das Spiel wurde von Kritikern und Fans gut aufgenommen, aber es bietet einige Unterschiede in der Performance zwischen PlayStation 5 und Xbox Series X.

Mit Optionen für 30-fps- und 60-fps-Modi stellt sich die Frage, welche Plattform die beste Spielerfahrung bietet und wie die Konsolen-Versionen im Vergleich zur PC-Version abschneiden? Und was ist mit der Series S? Digital Foundry hat sich das näher angeschaut.

Vorteile für die Xbox Series X

Auf der PS5 und Series X gibt es die Wahl zwischen einem 30-fps-Qualitätsmodus und einem 60-fps-Performancemodus, während die Series S auf 30 fps beschränkt ist. Die Einstellungen der Series S ähneln dem Performancemodus der anderen Konsolen, jedoch mit minimalen Unterschieden. Im Qualitätsmodus liegt die dynamische Auflösung auf den Premium-Konsolen demnach zwischen 1080p und 1440p, hochskaliert auf 4K mittels FSR2. Im Performancemodus sinkt die Auflösung auf 720p bis 1080p, ebenfalls mit FSR2 hochskaliert. Auf der Series S reicht die interne Auflösung ebenfalls von 720p bis 1080p, skaliert jedoch auf 1440p.

Die Performance bei 30 fps auf der PS5 und Series X ist laut Digital Foundry sehr stabil, mit nur gelegentlichen Frame-Time-Schwankungen in Zwischensequenzen oder bei starken dynamischen Auflösungsschwankungen. Die Series S hingegen zeigt bei intensiven Szenen manchmal Einbrüche auf 26 fps, bleibt aber insgesamt spielbar. Im Gegensatz dazu kämpfen die Konsolen im 60-fps-Modus, insbesondere die PS5, mit stärkeren Einbrüchen der Peformance, gerade in Szenen mit vielen Gegnern.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auf dem PC zeigt sich, dass Space Marine 2 besonders die CPU stark beansprucht, was auch auf den Konsolen im 60-fps-Modus für unterschiedliche Performance sorgt. Die Series X übertrifft die PS5 in der Regel um 10 bis 15 fps, obwohl beide die gleichen Einstellungen und Auflösungen nutzen. Bei intensiven Kämpfen, wie etwa dem Einsatz eines Flammenwerfers gegen eine Horde Feinde, fällt die PS5 der Analyse zufolge auf eine Bildrate 35 fps, während die Series X bei 45 fps bleibt. Die Xbox-Version profitiert zudem von einer breiteren VRR-Spanne, was für eine insgesamt flüssigere Darstellung sorgt.

Trotz der Leistungsunterschiede liefern beide Konsolen keine konstanten 60 fps, daher könnte der stabilere 30-fps-Qualitätsmodus laut Digital Foundry eine überlegenswerte Option sein. Natürlich besteht Hoffnung auf zukünftige Performance-Updates, die das Spielerlebnis auf der PS5 verbessern könnten. Solche Patches könnten nicht nur die Bildrate stabilisieren, sondern auch die Bildqualität in weniger fordernden Szenen erhöhen, in denen die Konsolen bereits 60 fps erreichen. Bis dahin ist die Xbox Series X im Qualitätsmodus jedoch klar im Vorteil.