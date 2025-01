Warhammer 40K: Space Marine 2 erhält 2025 weitere Inhalte - Freut euch, wenn ihr PvP mögt

Es gibt gute Nachrichten für euch, wenn ihr gerne PvP in Saber Interactives Third-Person-Shooter Warhammer 40.000: Space Marine 2 spielt.

Das Entwicklerstudio kündigt nämlich an, dass in diesem Jahr neue PvP-Inhalte für das Spiel veröffentlicht werden sollen.

Auch PvP-Spieler werden gehört

In einem Community-Update zum Jahresende spricht Saber auch direkt alle Fans des PvP-Modus in Space Marine 2 an.

"PVP-Spieler - Wir haben euch gehört und wir wissen, dass ihr euch ausgeschlossen fühlt", heißt es.2 Wir werden euch im Jahr 2025 mit brandneuen und aufregenden Inhalten für den PvP-Modus den Rücken stärken."

"Das erste, was wir euch verraten können, ist, dass es eine neue PvP-Karte geben wird (sie wird in einer geschlossenen Umgebung mit vielen engen Passagen angesiedelt sein, die euch dazu zwingen, euch mehr in Nahkämpfe zu stürzen)."

Weiterhin will man mit Patch 7.0 Custom PvP Lobbys ins Spiel bringen. Diese ermöglichen es euch dann, mit Modifikatoren zu spielen und die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ändern, bis hin zu 6vs6.

"Ihr könnt das Zeitlimit für jedes Match ändern, die maximale Punktzahl / ihr könnt mehr als zwei Spieler für jede Klasse haben (und sechs Scharfschützen in eurem Team haben, wenn ihr wollt, auch wenn das eine fragwürdige Strategie ist!)"

Aber nicht nur neue PvP-Inhalte sind vorgesehen, der PvE-Aspekt wird keinesfalls ignoriert. Für 2025 ist etwa ein Horde-Modus geplant. Wann genau der kommt, ist aber noch unklar.

Im Zuge der dritten Season soll auch der Prestige-Rang eingeführt werden, sodass ihr eure Klassen noch weiter verbessern könnt. Ebenso geplant sind neue Operationen, neue Feinde und ein neuer Schwierigkeitsgrad mit Belohnungen.

Und das ist längst nicht alles. Saber arbeitet auch am neuen Salamander Champion, einem Scharfschützen für PvE und PvP, an mehr Anpassungsoptionen und einer Erweiterung der Battle Barge. In der Datavault könnt ihr euch dann Informationen zu den meisten Elementen im Spiel anschauen, diese lassen sich durch eine besondere Währung freischalten, die ihr euch durch In-Game-Erfolge freischaltet.