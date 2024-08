Space Marine 2 kriegt neue Maps, Waffen und mehr - Roadmap zeigt kommende Inhalte

Nach dem Release von Warhammer 40.000: Space Marine 2 geht es noch munter weiter mit neuen Inhalten.

Entwickler Saber Interactive hat seine Roadmap aka "Year One Battle Plan" veröffentlicht.

Bis ins nächste Jahr hinein

Die Roadmap umfasst vier Seasons mit neuen Inhalten und erstreckt sich bis ins kommende Jahr.

Geplant sind unter anderem neue Waffen, Spielmodi und Maps. Dabei betont man, dass solche Gameplay-Ergänzungen für alle Spielerinnen und Spieler kostenlos verfügbar gemacht werden.

Die Roadmap für Space Marine 2.

In der ersten Season konzentriert man sich dabei auf dass Feedback und will mit schnellen Patches darauf reagieren. Auch Ultrawide-Support kommt erst nach dem Launch in Season eins.

Abseits der kostenlosen Inhalte wird es auch Bezahl-DLCs geben, bei denen es sich um kosmetische Objekte handelt.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 erscheint am 9. September 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.