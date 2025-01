Warhammer-Fantasy-RPG überraschend eingestellt: Games Workshop beendet die Finanzierung eines neuen, ambitionierten Projekts

Games Workshop hat sich überraschend von einem Warhammer-Projekt zurückgezogen. Ein Rollenspiel im Warhammer-Fantasy-Universum, das nie offiziell angekündigt wurde, wurde demnach eingestellt. Die Entscheidung kommt trotz des jüngsten Erfolgs von Warhammer 40.000: Space Marine 2 überraschend.

Eine plötzliche Absage trotz ambitionierter Pläne

Das eingestellte Projekt wurde von Thought Pennies entwickelt, einem Studio, das im vergangenen Jahr mit mehreren Entlassungsrunden zu kämpfen hatte. Das Spiel war als "Multi-Plattform-Rollenspiel" beschrieben, das kooperatives PvE-Gameplay mit einer Reihe interessante Charaktere und verschiedener Spielstile bieten sollte. Das Spiel nutzte die moderne Unreal Engine 5, was zumindest auf eine technisch solide Grundlage schließen lässt, die man hatte. Dennoch wurde die Finanzierung des Projekts offenbar unerwartet durch Games Workshop gestoppt, was letztlich zur Einstellung führte.

Laut Chief Creative Officer Daniel Erickson von Thought Pennies verlief die Entwicklung bis dahin vielversprechend: "In den letzten drei Jahren haben wir bei Thought Pennies etwas Erstaunliches aufgebaut. Wir haben nie einen Meilenstein verpasst, unser Feedback war großartig, unsere Partnerschaften stark", schrieb er in dem LinkedIn-Beitrag.

Das Team sah sich auf einem guten Weg, bevor die plötzliche Absage kam. Besonders frustrierend sei, dass das Projekt scheinbar kurz davor stand, konkretere Fortschritte zu präsentieren. Der genaue Grund für die Entscheidung bleibt unklar, doch sie sorgte für Enttäuschung in der Community.

Die Herausforderungen von Thought Pennies

Die Absage reiht sich in eine Reihe von Herausforderungen ein, denen sich Thought Pennies stellen musste. Bereits zuvor hatte das Studio durch wiederholte Entlassungen Aufmerksamkeit erregt, was auf unsichere Bedingungen für das Team hindeutet. Selbst mit diesen Rückschlägen schien das Studio entschlossen, ein Spiel zu entwickeln, das das Potenzial hatte, sich in die Reihe großer Warhammer-Titel einzureihen.

Die Absage wirft Fragen über die Strategie von Games Workshop auf, insbesondere in Hinblick auf ihre Bemühungen, weitere Erfolgstitel neben Space Marine 2 zu entwickeln. Fans des Warhammer-Fantasy-Universums, die auf ein neues RPG gehofft hatten, müssen sich vorerst mit anderen Projekten der Marke zufriedengeben. Es bleibt abzuwarten, ob Games Workshop und Thought Pennies weitere Pläne für das Warhammer-Fantasy-Universum zusammen verfolgen.