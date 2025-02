Wonder Woman: Schock für Fans - Warner stellt Spiel ein, schließt Monolith und auch noch zwei weitere Studios

Warner Bros hat sein geplantes Spiel zu Wonder Woman eingestellt.

Gleichzeitig schließt das Unternehmen drei Entwicklerstudios: Monolith Productions, Player First Games (MultiVersus) und Warner Bros. Games San Diego.

Strategische Entscheidung

"Wir mussten einige sehr schwierige Entscheidungen treffen, um unsere Entwicklungsstudios und Investitionen so zu strukturieren, sodass wir mit unseren wichtigsten Franchises – Harry Potter, Mortal Kombat, DC und Game of Thrones – die bestmöglichen Spiele entwickeln können", heißt es in einer Stellungnahme des Publishers.

"Nach sorgfältiger Überlegung schließen wir drei unserer Entwicklungsstudios – Monolith Productions, Player First Games und Warner Bros. Games San Diego. Dies ist ein strategischer Richtungswechsel und kein Spiegelbild dieser Teams oder des Talents, das in ihnen steckt."

Wonder Woman erscheint nicht mehr

Das Wonder Woman-Spiel, das bei Monolith in der Entwicklung war, wird somit nicht mehr auf den Markt kommen.

"Die Entwicklung des Wonder Woman-Videospiels von Monolith wird nicht fortgesetzt. Unsere Hoffnung war, Spielern und Fans das bestmögliche Erlebnis für die ikonische Figur zu bieten, und leider ist dies angesichts unserer strategischen Prioritäten nicht mehr möglich. Dies ist eine weitere schwierige Entscheidung, da wir Monoliths geschichtsträchtige Vergangenheit anerkennen, in der es darum ging, den Fans epische Erlebnisse durch fantastische Spiele zu bieten."

"Wir bewundern die Leidenschaft der drei Teams sehr und danken jedem Mitarbeiter für seinen Beitrag. So schwierig der heutige Tag auch ist, wir konzentrieren uns weiterhin darauf und freuen uns darauf, wieder qualitativ hochwertige Spiele für unsere leidenschaftlichen Fans zu produzieren, die von unseren erstklassigen Studios entwickelt werden, und unser Spielegeschäft im Jahr 2025 und darüber hinaus wieder profitabel werden und wachsen zu lassen."

In einem Memo, das Bloomberg vorliegt, ging JB Perrette, Warner Bros. Head of Games and Streaming, etwas näher auf die Gründe ein: "Die Qualität zu vieler unserer Neuerscheinungen hat wirklich nicht den Erwartungen entsprochen. Wir müssen einige wesentliche Änderungen an unserem Portfolio und unserer Teamstruktur vornehmen, wenn wir die notwendigen Ressourcen bereitstellen wollen, um zu einer Strategie von 'weniger, aber dafür größeren Franchises' zurückzukehren."

Ein Traditionsstudio geht verloren

Mit Monolith Productions geht dabei ein Traditionsstudio verloren, das im Jahr 1994 gegründet wurde.

Das Team hat zahlreiche bekannte und beliebte Titel abgeliefert, darunter Aliens versus Predator 2, F.E.A.R., No One Lives Forever oder die beiden Mittelerde-Spiele Mordors Schatten und Schatten des Krieges.

Warner Bros. Games San Diego wurde wiederum 2019 gegründet, Player First Games entstand im Jahr 2021. Wie viele Beschäftigte insgesamt ihre Jobs verlieren, sagte Warner nicht.