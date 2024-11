Wartales feiert eine Millionen Verkäufe - Neuer DLC angekündigt und kostenloses Update

Das taktische Open-World-RPG Wartales von Shiro Games hat einen Verkaufsmeilenstein erreicht: Über eine Million verkaufte Exemplare weltweit. Um diesen Erfolg gebührend zu feiern, kündigte das Studio einen neuen DLC namens The Skelmar Invasion an, der am 10. Dezember 2024 erscheint. Fans des Spiels können sich auf umfangreiche neue Inhalte freuen, die den ohnehin schon strategischen Ansatz von Wartales weiter vertiefen und zusätzliche Herausforderungen bieten.

Taktischer Rollenspiel ist ein Erfolg

Mit seinen über eine Million Verkäufen beweist Wartales, dass das Genre der taktischen RPGs nach wie vor eine breite Fangemeinde hat. Der Erfolg zeigt sich nicht zuletzt in der stetigen Weiterentwicklung des Spiels. Der DLC The Skelmar Invasion nimmt Spieler mit in die verwüstete Region Ormance, die von der brutalen Skelmar-Horde unter dem Kommando des grausamen High Jarl Sven überrannt wurde. Spieler müssen die Gräfin retten, überlebende Soldaten befreien und die feindlichen Streitkräfte zurückdrängen, um das Land Stück für Stück zu befreien.

Eine neue Erweiterung kommt

Ein Highlight des neuen DLCs ist die Möglichkeit, lokale Fraktionen zu rekrutieren. Diese bieten wertvolle Ressourcen, Produktionsunterstützung oder militärische Hilfe. Nach der erfolgreichen Befreiung einer Region können Spieler diese wiederaufbauen, was neue Verbündete freisetzt und die eigene Widerstandskraft stärkt. Der Höhepunkt jeder Region sind intensive Belagerungsschlachten, in denen Festungen erstürmt und feindliche Anführer besiegt werden. Der Preis für die Erweiterung könnte bei ca. 20 Euro liegen. In den ersten zwei Wochen wird der DLC mit einem Rabatt von zehn Prozent angeboten.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des DLCs erscheint ein kostenloses Update für alle Spieler. Dieses führt eine neue Armbrust-Klasse ein – allerdings können auch Gegner diese nutzen.

Mit dem neuen DLC und dem kostenlosen Update unterstreicht Wartales seinen Status als beliebtes taktisches RPG, das Fans von Spielen wie Baldur’s Gate 3 eine spannende und strategische Alternative bietet. Ein Meilenstein, der zeigt, wie lebendig das Genre der taktischen RPGs ist.