Warum auf The Witcher 4 warten? Ihr könnt mit der neuen Ciri schon in The Witcher 3 spielen

Gefällt euch der neue Look von Ciri aus dem ersten Trailer zu CD Projekt Reds Rollenspiel The Witcher 4?

Ihr müsst nicht bis zum vierten Teil warten, um mit dieser neuen Version des Charakters spielen zu können.

Die neue Ciri in The Witcher 3

Ein Modder namens Forlornsito hat eine Mod veröffentlicht, die auf Ciris Look aus dem Ankündigungstrailer zu The Witcher 4 basiert. Und das findet auch Anklang bei Sebastian Kalemba, dem Game Director des vierten Teils.

Das Ziel der Mod The Witcher 4 Concept Ciri - Toxic Mutant ist, dass Ciri in The Witcher 3 exakt so aussieht wie im Trailer zu Teil vier, indem Aussehen und Ausrüstung angepasst werden.

no way, community delivers as always!!! https://t.co/pCdlGGKS1B #Witcher4 — Sebastian Kalemba (@Skalemba) December 17, 2024

"Ich wollte etwas erschaffen, das dieser neuen erwachsenen, mutierten Witcher Ciri ähnelt, indem ich In-Game- und Vanilla-Assets benutzte...", schreibt Forlornsito.

"Die blauen Augen wurden direkt aus dem Trailer übernommen, ich habe sie hochskaliert und die Texturen in Photoshop wieder gefixt. Ich weiß, dass es ein paar Unterschiede zwischen den Outfits gibt, aber insgesamt denke ich, dass ich ein sehr ähnliches Outfit hinbekommen habe. Ihr werdet euer Urteil darüber fällen."

Beim Kettenhemd und der Kapuze könne es noch zu Glitches kommen, was aber bei neu veröffentlichten Mods durchaus zu erwarten ist.

Wenn ihr ein unverändertes Witcher 3 spielt, sieht Ciri dann entsprechend so aus, wenn ihr dem Charakter begegnet oder selbst als sie spielt. Aber ihr könnt natürlich auch Mods wie Better Call Ciri verwenden und euch schon mal darauf einstimmen, wie es ist, mit ihr die Welt zu erkunden.

Im vierten Teil kehrt unter anderem ein beliebtes Feature aus dem dritten Teil wieder zurück. Wenn ihr gerne Gwent gespielt habt, könnt ihr euch schon mal freuen. Darüber hinaus erhält Ciri eine neue Sprecherin, was sowohl für die englische wie auch für die deutsche Version gilt.