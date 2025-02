EA bringt den Flop des Jahres (Stand Anfang Februar) - Warum Die Sims 1 und Die Sims 2 besser in der Vergangenheit bleiben sollten und ich am Ende wohl nie so enttäuscht worden wäre

Hier sollte ich eigentlich sitzen und voller Freude schreiben, während ich warte, dass der Sensenmann die nächsten Sims aus meinem Pool fischt und mein kleiner Drache fröhlich meine Bude abfackelt, nachdem er ein halbes Feld Narzissen gefressen hat, das wohl nicht seinen Hunger gestillt hat – doch Pustekuchen. Der Re-Release von Die Sims 1 und Die Sims 2 wurde in den Sand gesetzt. So etwas so zu verbocken, ist schon eine Meisterleistung. Aber was lief denn eigentlich so schief, dass ich am liebsten die Mistgabel zücken möchte?

Wie man ein perfektes Spiel zerstört

Die Sims Genre: Lebenssimulation

Plattform: PC, PS2,GameCube, Xbox

Release: 4. April 2000

Entwickler / Publisher: Maxis/ Electronic Arts

Ich fange erst mal mit Die Sims 1 an, denn das ist ein kompletter Reinfall. Ich habe nach dem Release keine Sekunde gewartet, das Spiel sofort auf meinen PC geladen und in Rekordzeit gestartet. Niemand würde mich aufhalten, meine Sims wieder in Kröten zu verwandeln und meinem Drachen zum Fraß vorzuwerfen (testet es, es ist mega witzig). Doch ja – ihr könnt es nicht, wenn euer PC nicht aus zwei Kartoffeln und einem Toaster besteht. Auf meinem alten Surface Book, das keine richtige Grafikkarte hat und einen Minibildschirm besitzt, läuft es nahezu perfekt. Aber alles, was nicht auf der Standard-Auflösung von Die Sims läuft - jeder Gaming-PC der letzten zehn Jahre -, darf sich auf hässliche Bildschirmränder in der Weltansicht und bei der Charaktererstellung "freuen". Es ist fast so, als wäre das alte Spiel einfach genommen und gar nicht für moderne Hardware angepasst worden. Also weder Remastered noch Remaked. Beim Live-Modus ist das Problem immerhin weg und das Spiel läuft halbwegs, wie es soll. Allerdings kann es passieren, dass die Musik plötzlich aussetzt oder merkwürdig startet. Alles in allem: wer irgendwo noch seine Sims 1-DVD-Box findet, ist auch nicht schlechter bedient.

Da beginnen die Probleme aber erst. Solltet ihr euch entscheiden, zu verreisen, kommt das nervigste Problem: Die Karte wird euch dann wieder in diesem hässlichen Fenster angezeigt – genau wie der Ladebildschirm. Das erste Sims hatte immer diesen besonderen, geschliffenen Charme, mit der coolen Musik, die Vorfreude geweckt und einen in die Stimmung des Reisezieles versetzte, sei es der Studiopark oder das Urlaubsgebiet. Doch all dieser Charme ist durch die Auflösungsfehler und die fehlende Musik einfach weg. Zudem hatte ich in meinem Playthrough Probleme, die Tierkontrolle anzurufen oder andere nützliche Dienste zu nutzen. Dafür, dass das Spiel angeblich für moderne PCs und Betriebssysteme optimiert wurde, ist das alles einfach nur peinlich und soll dann noch 20 Euro kosten. Der versprochene Patch? Hat bisher so gut wie nichts gefixt. Solange das so bleibt, kann ich nur raten: Finger weg – oder nutzt die Rückgabefunktion bei Steam.

Die Sims 2 läuft wenigstens

Da hingegen lief Die Sims 2 bis auf einen einzigen Absturz sauber. Die Grafik ist stabil, die Musik läuft bei mir ebenfalls – auch wenn sich manche Simmer darüber beschwert haben, dass sie das nicht tut. Die Sims 2 bringt mir wirklich ein kleines Lächeln aufs Gesicht und im Gameplay habe ich keine wirklichen Beschwerden. Ob die 30 Euro gerechtfertigt sind, darüber lässt sich allerdings diskutieren, vor allem da das beliebte Ikea Home-Accessoires-Pack fehlt. Das und weil eigentlich auch hier kein echter Fortschritt zur alten Disc zu erkennen ist.

Sims 2: Läuft, aber mit das Wichtigste fehlt

Doch besonders für die Modding-Community ist aber der fehlende Bodyshop bzw. der Sims Creator ein herber Verlust. Es ist einfach unverständlich, dass ein essenzieller Bestandteil von Die Sims 2 oder Die Sims fehlt. Besonders beim Bodyshop wird es mir anders, denn mancher Custom Content muss mit ihm installiert werden, wie fertige Grundstücke oder komplette Sims. Wisst ihr, warum der Bodyshop dafür perfekt war? Weil er alle verwendeten Gegenstände in einem Paket gespeichert hat und man musste nicht jedes Teil einzeln herunterladen. Eigentlich hätte man wissen müssen, welche große Rolle er schon damals für die Community gespielt hat. So etwas zu ignorieren, ist einfach schlampig.

Ich sage es ehrlich: Ich hätte mir dieses Paket nicht gekauft. Ein schlecht laufendes Die Sims 1 und ein Die Sims 2 ohne vernünftige Download-Möglichkeiten? Nein, danke. Ich will meine Erinnerungen an diese Spiele nicht so verhunzt zurücklassen. Weitere Patches sind angekündigt, aber der erste zumindest hat bei mir rein gar nichts bewirkt. Ich hoffe wirklich, dass alle Simmer, die ihre Kindheit oder Jugend noch einmal erleben wollen, das bald vernünftig tun können – mit einem richtigen Patch. Sonst bin ich der Meinung, dass EA diese Versionen einfach wieder aus dem Store nehmen kann.