Warum fehlt Yoshi in Mario + Rabbids: Sparks of Hope? Der Produzent erklärt es euch

Im Vorgänger gehörte Yoshi noch zu eurem Team, in Mario + Rabbids: Sparks of Hope müsst ihr auf ihn verzichten.

Über die Gründe, die hinter dieser Entscheidung stecken, sprach Produzent Xavier Manzanares jüngst mit Nintendo Everything.

Nicht nur das Gleiche machen

"Als wir anfingen, über das Team und die Helden nachzudenken, wollten wir nicht sagen: 'Okay, das haben wir schon einmal gemacht, also müssen wir das Gleiche noch einmal machen' und versuchen, das, was wir in Kingdom Battle hatten, weiterzuentwickeln", sagt er. "Das trifft also auch auf die Helden zu."

"Wir haben uns schon früh für neun Helden entschieden. Wir wussten nicht genau, welche das sind und wir wollten uns nicht für die entscheiden, die in Kingdom Battle vorkommen, weil es so üblich ist."

Letztlich ging es laut Manzanares darum, dass sich die Charaktere und Archetypen in Sparks of Hope passend anfühlen und miteinander harmonieren.

"Wir sind offen an die Sache herangegangen", erläutert er. "Wir fingen an, uns diese Figur namens Edge auszudenken. Ich kann nicht mehr über ihre Vergangenheit und ihre Rolle in der Storyline sagen, weil das jetzt zu sehr spoilern würde, aber das Gleiche gilt für Rabbid Rosalina. Als wir dann über Bowser sprachen, dachten wir, das wäre großartig."

"Es ging darum, sicherzustellen, dass jeder von ihnen in Bezug auf Strategie und Taktik im Kampf zu einem Archetyp passt, deshalb haben wir diese Auswahl der neun Helden getroffen. Wir haben letztes Jahr viel über die Erwartungen gelesen, welche Helden dabei sein würden und als wir die Reaktion auf Rabbid Rosalina sahen, waren wir sehr glücklich, weil wir viele Beiträge zu diesem Charakter gesehen haben. Wir waren mit der Auswahl sehr zufrieden."

Mario + Rabbids: Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober 2022 für die Nintendo Switch