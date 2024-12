Warum scheiterte Concord? Der Director von Marvel Rivals hat eine klare Meinung

Thaddeus Sasser, der Game Director des erfolgreich gestarteten Helden-Shooters Marvel Rivals von NetEase, ist der Ansicht, dass Sonys Concord scheiterte, weil es Spielerinnen und Spielern nichts Einzigartiges bot.

Zwei Wochen nach dem Start beendete Sony den Verkauf von Concord und schaltete die Server ab. Einige Wochen später wurde dann das Entwicklerstudio geschlossen und das Spiel endgültig begraben.

Marvel Rivals bietet etwas Anderes

Im Vergleich dazu läuft es für Marvel Rivals bedeutend besser, laut NetEase konnte man am ersten Wochenende nach dem Launch zehn Millionen Spieler anlocken.

Laut Sasser bot Concord einfach nichts, was Spielerinnen und Spieler dazu veranlasste, sich von anderen Spielen des Genres abzuwenden: "Der Wechsel kostet etwas", sagt er im VideoGamer Podcast. "Ich habe bereits in Overwatch investiert, ich habe 15 Skins für Pharah, ich gehe nirgendwo hin."

Was nicht heißt, dass man sich bei Marvel Rivals keine Gedanken machte: "Als Spieleentwickler ist man immer besorgt, bis man weiß, die das Publikum reagiert", erläutert er.

"Die Wahrheit ist, dass ich glaube, dass niemand das genau vorhersagen kann, sonst würde die Spieleindustrie heute ganz anders aussehen. Es gibt viele Spiele, die auf den Markt kommen, von denen die Leute sagen: 'Das wird ein Erfolg', und dann wird es ein Flop. Oder die Leute sagen: 'Das wird ein Flop', und dann wird es ein unglaublicher Erfolg. Ich glaube, es ist wirklich schwer, das im Voraus zu sagen, und man macht sich immer Sorgen darüber."

In Bezug auf Marvel Rivals glaubt er, dass die Leute das Spiel ausprobieren, weil sie in die Rolle von Superhelden schlüpfen können.

"Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das Konzept des Spiels hörte, dachte ich: 'Oh mein Gott, ich möchte in einem Spiel Storm sein, ich möchte in einem Spiel Doctor Strange sein'. Ich möchte diese Helden in einem Spiel sein, das klingt fantastisch."

"Und natürlich habe ich sofort an all die coolen Möglichkeiten gedacht, die man damit haben könnte. Ich glaube, das ist es auch, was die Leute anziehen wird. Wenn wir unsere Arbeit gut gemacht haben, werden sie lieben, was sie spielen, und sie werden noch mehr spielen wollen."

Lohnt sich Marvel Rivals? Nun, wenn ihr zum Beispiel das alte Overwatch zurück wollt, ist es laut Melanie eure beste Alternative.